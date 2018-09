A Mostaganem : Le Melhoun a l'honneur

La 6e édition du Festival national de la poésie melhoun, dédiée à Cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf, aura lieu du 19 au 21 septembre 2018 au théâtre régional El Djillali -Benabdelhalim à Mostaganem.

Cette grande manifestation annuelle de chants et de poésies melhoun est placée sous le signe de l'économie et de la rationalité des dépenses. Elle est tenue, également, sous le thème «Mina edhakira ila el Moudhakira» (de l'oralité à l'écrit), autrement dit un appel lancé aux acteurs de notre histoire pour dire l'importance de la publication et de l'écrit par rapport à l'oralité qui a démontré, depuis de nombreux siècles, ses limites et ses faiblesses. Cette sixième édition organise dans le cadre du programme général, le jeudi 20 septembre 2018, à la Bibliothèque principale de la lecture publique Docteur El Hadj-Moulay Belhamissi à Mostaganem, une journée d'études sur cet important thème. Plusieurs axes de réflexions seront développés par d'éminents chercheurs dans ce domaine au niveau national. Côté poétique, plusieurs ténors du melhoun vont se mesurer devant le public pour élever le niveau de ce genre littéraire populaire.

Des interprètes de chants bédouins, tels que les cheikhs Chiguer, Tohari et Ahmed El Ghelizani, sont aussi conviés pour étaler leur talent afin de sauvegarder ce genre musical contre l'oubli. Ceux du chaâbi seront aussi au rendez-vous pour mettre en valeur leur amour pour ce genre musical cher à El Anka, Amar Zahi, Boudjemâa El Ankis, Amar Lachab ou encore Mazouz Bouadjadj. Le message de ces grandes personnalités sera bien entretenu et bien transmis. Sur ce plan, on note la présence au cours de la cérémonie d'ouverture de grand noms du chaâbi tels que Abdelkader Chaou, Mohamed Ladaoui et Lounici Mohamed Yacine. Au cours de deux autres journées, ce sont les cheikhs Rachid Guetafa, Lahcène Drici, Brahim Hadj adj, Amine Hawki, Hamou Beldjillali et Abdelkader Belmahi qui vont animer la scène du Théâtre de cette sixième édition.

L'ensemble de ces activités est tenu en hommage à l'un des pionniers du chant bédouin oranais; il s'agit de Cheikh El Djillali Bensebbane (1906-2005) qui a vécu presque cent ans en ne diminuant à aucun moment sa passion pour la poésie melhoun qu'il a héritée de ses ancêtres. Un film documentaire retraçant son parcours artistique sera projeté durant la soirée d'ouverture.

A l'occasion, justement, de la cérémonie d'ouverture, le spectacle poético-musical intitulé «Fi klamou qal echaâr» fera voyager les invités présents dans les méandres de ce patrimoine ancestral plein de finesse et de subtilité, mettant en exergue l'importance du verbe poétique et son expression mélodique. Comme de coutume lors des précédentes éditions, un film documentaire est produit et projeté quotidiennement. Trois produits sont programmés, il s'agit de «Cheikh Djillali Bensebbane vie et œuvre», «La poésie melhoune à travers les publications» et les « Rétrospectives des personnalités honorées par les différentes éditions».

Le hall du théâtre servira d'espace d'exposition sur lequel vont être présentées des œuvres du peintre El Hadj Bouferma sur les thèmes de la poésie melhoun et de son fondateur Cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf. Ces œuvres représentent certaines poésies célèbres de ce barde, une manière de pérenniser le message du vénéré cheikh.