« Leila et les autres » au Ciné-club du CNCA : Un film anticipatif sur les droits des femmes

Pour la projection inaugurale de sa quatrième édition, le ciné-club du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA) a accueilli, samedi soir, un des pionniers du grand écran algérien, le cinéaste Sid-Ali Mazif, pour débattre autour de son film «Leila et les autres».

En présence de nombreux comédiens dont plusieurs ayant pris part au film, à l’exemple d’Aida Kechoud, le film, produit en 1977, a replongé l’assistance dans une brise de nostalgie d’Alger de naguère. Avec comme tête d’affiche des géants du cinéma comme Ouardia, Doudja ou encore Chafia Boudrae, «Leila et les autres» est un film révolutionnaire de son époque pour avoir osé parler de l’émancipation de la femme. En effet, Sid-Ali Mazif a porté à l’écran les droits de la femme dans la société algérienne en pleine mutation à travers l’histoire de Meriem, jeune lycéenne, et Leila, ouvrière dans une usine, qui doivent faire face aux difficultés et aux préjugés. Le film met en exergue la volonté et la ténacité de la femme de suivre des études universitaires, sa détermination à travailler tout en fondant un foyer, ainsi que sa liberté d’expression lors d’un mouvement de protestation dans une usine.

Rencontré à l’issue de la projection, Sid-Ali Mazif dit que son film était très en avance par rapport à son unité de temps, et que certaines idées étaient inadmissibles de passer au cinéma, voire impensables. «Je crois que la société a beaucoup évolué et c’est tant mieux. Aux années 1970, il y avait une minorité de femmes qui travaillaient comme femmes de ménage ou secrétaires, de nos jours, on les trouve dans la magistrature, la santé, l’enseignement, le parlement et comme ministres, c’est un grand acquis», a-t-il souligné.

En quête de repères identitaires à l’aune des avancées technologiques et de développement de l’industrie cinématographique mondiale, la jeune génération ne connait pas hélas ces chefs-d’œuvre du septième art.

Les responsables des différents établissement culturels sont dans l’obligation de multiplier la projection de ces films qui ont écrit en lettres d’or les plus belles pages du cinéma algérien.

Kader Bentounès