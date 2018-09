Démolition du village Khan El-Ahmar par l’occupant israélien : L’activiste Romino entame une grève de la faim

L'activiste américain Frank Romino a entamé hier une grève de la faim illimitée après que les forces d'occupation israéliennes l’ont arrêté vendredi pendant sa présence au village de Khan Al-Ahmar, en solidarité avec ses habitants. Selon le coordinateur de la campagne "Sauver Khan Al-Ahmar", Abdullah Abu Rahma, cité par l'agence Wafa, M. Romino, professeur de droit à l'Université française de la Sorbonne, s'est déplacé en Palestine pour exprimer sa solidarise avec le peuple palestinien et a manifesté depuis des dizaines de jours dans le village Khan Al-Ahmar menacé de démolition, alors que ses habitants risquent d’être déplacés par les forces d'occupation israéliennes. Le militant de la cause palestinienne a été arrêté pendant sa lutte contre les bulldozers de l’occupation qui ont fermé les routes menant au village indiqué, sachant que l’occupation a prolongé l’arrestation de l’activiste pour 4 jours. Frank Romino a annoncé qu’il ne mettrait pas fin à sa grève jusqu’à ce que l’occupation israélienne annule la décision de démolir le village palestinien Khan Al-Ahmar. Avant son arrestation, il avait affirmé à l'agence Wafa que cette occupation doit prendre fin et que tous les pays du monde doivent soutenir la cause palestinienne et interdirent la démolition du village Khan Al-Ahmar, considérant cet acte comme "un crime de guerre". Le militant, d'origine française, figure parmi une dizaine d’activistes étrangers qui manifestaient et tenaient un sit-in permanent dans le village pour soutenir les habitants de Khan Al-Ahmar dans leur confrontation des plans de construction de colonies israéliennes dans leur village. Affirmant qu'il est partisan de la cause palestinienne, l'universitaire américain a annoncé la préparation d'un livre spécial qui sera consacré à la Palestine, pour que l'opinion mondiale sache qu'elles sont les pratiques israéliennes contre les Palestiniens. "Tout le monde doit se solidariser avec le village Khan Al-Ahmar pour arrêter le massacre que l’occupation a l’intention de commettre", a-t-il affirmé, estimant que la présence des activistes et militants de la cause palestinienne dans le village empêchera sa démolition par les forces d'occupation.

Colère et indignation

A Ghaza, des centaines de Palestiniens ont assisté samedi aux funérailles d'un enfant de 12 ans tué par des soldats de l'occupant israélien, la veille, lors des manifestations pacifiques baptisées "la Marche du retour", organisées le long de la barrière, près de la zone tampon, érigée par Israël dans l’enclave palestinienne.

Chadi Abdel Aal a été mortellement blessé vendredi à l'est de Jabalia, dans le nord de la bande de Ghaza lors de ces manifestations qui se tiennent depuis le 30 mars dernier pour demander la levée du blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres à la création d'Israël en 1948. Des centaines de membres de la famille du garçon et d'autres Palestiniens ont participé à l'enterrement. "De quoi mon fils était-il coupable?

Il n'avait que 12 ans!", s'est exclamée en larmes sa mère. Selon un des ses camarades présent au moment des faits, Chadi a été touché par des tirs des soldats de l'occupant israélien. Deux autres Palestiniens ont été tués vendredi dans d'autres secteurs de la bande de Ghaza et une cinquantaine d'autres ont été blessés. Les décès de vendredi portent à 179 le nombre de Ghazaouis tués par des tirs à balles réelles par les forces d'occupation israélienne depuis le 30 mars, pour la majorité lors de manifestations à la barrière érigée par l'occupant.

R. I.