Portugal - Angola : Vers une normalisation des relations

Les relations entre le Portugal et l'Angola sont sur la voie de la normalisation à la faveur de la reprise des visites de haut niveau entre ces deux pays dans le cadre des relations bilatérales et économiques, ont rapporté hier, des médias. Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, se rend lundi et mardi à Luanda, en Angola, puis le président angolais, Joao Lourenço, doit visiter Lisbonne les 23 et 24 novembre prochains. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Augusto, a récemment déclaré que son pays et le Portugal sortaient "d'une phase difficile".

"L'important c'est que les deux parties soient capables d'identifier les obstacles et les éléments perturbateurs afin de les surmonter". Les rapports entre le Portugal et son ancienne colonie "étaient bons sur le plan économique, mais il y avait un facteur d'énervement lié à une question judiciaire", a souligné, pour sa part, le chef du gouvernement portugais, le premier à visiter l'Angola en sept ans, dans un entretien paru dimanche au journal portugais Diario de Noticias. "Une fois dépassée cette question, plus rien n'entrave nos relations", a-t-il poursuivi. Ce point de friction a été éliminé en mai dernier, lorsque la justice portugaise a décidé de transférer à Luanda un procès pour corruption contre l'ancien vice-président angolais Manuel Vicente. Les poursuites judiciaires avaient "fâché" l'ancien président José Eduardo dos Santos, qui a dirigé l'Angola de 1979 à 2017. Son successeur avait lui aussi exigé que la procédure soit confiée à l'Angola "pour que les relations entre l'Angola et le Portugal reviennent au niveau d'un passé récent".