Sidi Bel-Abbès : une trentaine d’interventions de la protection civile

Les services de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont effectué, durant la nuit de vendredi à hier, une trentaine d’interventions, suite aux fortes précipitations enregistrées à travers la région, a appris l’APS de ce corps d’intervention et de secours. Les agents de la protection civile sont intervenus pour évacuer les eaux pluviales ayant envahi les voies routières, des locaux commerciaux et des habitations au niveau des communes de Telagh, Ras El Ma, Moulay Slisene, Boukhenifis, Sidi Ali Benyoub, Amarna, Zerouala, Sidi Hamadouche, Aïn El Berd et Sidi Brahim, en plus du chef-lieu de wilaya, a-t-on précisé de même source. Les pompiers ont également dégagé un véhicule coincé au milieu des eaux au niveau de la trémie Benhamouda, au chef-lieu de wilaya.

Ces intempéries n’ont pas fait de dégâts, ni matériels ni humains, a-t-on assuré.

Les services locaux de la protection civile, dès la diffusion du bulletin météo spécial (BMS) ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour parer à toute éventualité, a-t-on ajouté de même source.