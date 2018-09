Mila : aménagement de plusieurs quartiers à Tadjenanet

6 projets d’aménagement de plusieurs quartiers de la commune de Tadjenanet (sud de Mila), seront «prochainement» lancés, a indiqué hier, le vice-président de l’Assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité locale, Adel Bougarne. Ces projets ont nécessité la mise en place d’une enveloppe financière de près de 170 millions DA puisée du plan communal de développement (PCD) et du budget communal complémentaire de l’année 2018, a précisé à l’APS, le même élu. Les actions prévues, selon la même source, portent sur le renouvellement des réseaux des eaux usées, l’aménagement des routes et des trottoirs ainsi que les espaces verts et la réfection de l’électricité. Ces opérations cibleront entre autres quartiers, ceux de Sethi Rahman, Khetat Ahmed, ainsi que les cités des 704 logements, 8-Mai et 18-Février, financées au titre du budget communal complémentaire, a détaillé l’édile. L’octroi de ces projets a été annoncé par les services de cette collectivité locale la dernière semaine, a-t-il souligné, notant que le lancement des chantiers de ces projets est prévu «dès les prochaines semaines» juste après le parachèvement des procédures administratives.