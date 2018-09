Oran : Le transport urbain dans les nouvelles cités

Le réseau de transport urbain de la ville d’Oran est appelé à l’extension prochainement aux nouvelles cités d’habitation réalisés dans la périphérie de la ville, a-t-on appris du directeur de wilaya des transports. Il est prévu, en première étape, l’extension des lignes reliant le centre-ville à hai Yaghmoracène jusqu’à la nouvelle cité AADL d’Ain El Beida à l’ouest d’Oran, ainsi que celle arrivant à Es-Sénia jusqu’à la cité AADL au sud, a indiqué Rezoug Mokhtar.

Les lignes qui desservent le centre-ville seront prolongées à hai Essabah à l’est jusqu’à la nouvelle gare routière de transport urbain qui sera bientôt inaugurée. Par ailleurs, de nouvelles lignes de transport urbain et suburbain seront créées, à l’instar de la ligne reliant la commune de Boutlélis à la station «El Bahia» de transport au sud d’Oran.

Plusieurs lignes de transport urbain et suburbain seront dotées de nouveaux bus pour faciliter le déplacement du citoyen. Le réseau du transport urbain et suburbain d’Oran compte 155 lignes assurées par 3.316 bus relevant du secteur privé et de l’entreprise publique de transport urbain «ETO». Cette entreprise publique compte, à elle seule, 158 bus dont 100 loués, a-t-on signalé. Elle a été dotée cette année de huit nouveaux bus et envisage de renforcer davantage son parc par des bus de la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV MB) de Tiaret relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a-t-on annoncé.