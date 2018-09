M. Temmar à la nouvelle ville de Sidi Abdellah : Réalisation de 2.700 logements publics promotionnels

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a insisté, hier à Alger, sur l’importance «de réaliser des équipements en parallèle à la construction des logements, notamment ceux concernant l’éduction, la santé et la sécurité».

«Il ne faut pas qu’il y ait un décalage entre la construction des habitations et la réalisation des équipements», a indiqué le ministre, en marge de sa visite à la nouvelle ville de Sidi Abdellah, où il a posé la première pierre pour la réalisation de 2.700 logements publics promotionnels (LPP).

M. Temmar veut ancrer le concept d’une «cité complètement intégrée». Dans ce contexte, il a tenu à préciser qu’«aucun logement ne sera livré sans un équipement et viabilisation». Le ministre, qui était accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a inauguré un lycée, un CEM et deux complexes scolaires.

Profitant de cette occasion, Mme Benghabrit a soulevé quelques observations concernant la construction des équipements relevant de son secteur, notamment «la réalisation des classes d’extension», vu le nombre des familles qui seront relogées plus tard dans ce site. Elle a aussi indiqué que la livraison programmée en mars de 2019 d’une partie de ce projets, donc, au milieu de l’année scolaire, «ne peut rendre service à ces enfants» ni à son département,

qui «devra actualiser les cartes scolaires et les transferts du personnel». La ministre a demandé l’accélération des rythmes de réalisation, afin de ne pas influer sur le parcours des écoliers. À noter que ce projet de 2.700 unités LPP, qui sera réceptionné prochainement, concerne trois sites dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, où seront programmé des lots de 500, 1.000 et 1.200 unités. C’est le dernier quota de ce type de logements à Alger.

Tahar Kaïdi