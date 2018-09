Travaux publics et transports : Lancement de l’exploitation du train coradia (Béchar-Oran-via Naâma)

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a procédé, hier à partir de la gare ferroviaire de Mécheria (Naâma), à la mise en exploitation du train rapide Coradia desservant la ligne Béchar-Oran via les wilayas de Naâma et de Sidi Bel-Abbès.

Cette opération entre dans le cadre du programme de modernisation du réseau de transport ferroviaire des voyageurs à l’échelle nationale, initié par la SNTF avec l’apport des nouveaux trains «Coradia» et leur exploitation dans les longues distances. Le ministre, qui s’est déplacé à bord du train «Coradia» entre les stations de Mécheria et Nâama (30 km), a souligné que d’ici à fin 2018, tous les trains «Coradia», acquis dans le cadre de la mis en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, seront mis en service sur tout le réseau des lignes ferroviaires.

«Nous poursuivrons dans les prochains mois le raccordement des autres régions, surtout frontalières dans l’extrême Est du pays avec le train rapide «Coradia» pour achever la couverture de l’ensemble des lignes ferroviaires réalisées, soit un réseau de 4.000 km devant atteindre ensuite les 6.300 km avec la réception de tous les chantiers en cours de réalisation», a souligné Abdelghani Zaâlane. Le ministre a également précisé que «l’utilisation de ces trains permettra d’assurer aux voyageurs un meilleur confort et une réduction notable du temps de voyage», ajoutant que son département ministériel lance, en compagnie de la SNTF, des campagnes de sensibilisation des citoyens sur la nécessité de préserver cet important acquis offrant des services de qualité aux usagers. Par ailleurs, M. Zaâlane a mis l’accent sur la sensibilisation des citoyens pour lutter contre le phénomène de jet de pierres visant les trains en marche. «Les points où sont enregistrés ces actes de vandalisme ont été identifiés et recensés par les services de la sûreté. Les auteurs de ces actes seront sanctionnés», a assuré le ministre, insistant sur le rôle de la société civile et les médias en matière de sensibilisation pour lutter contre ce phénomène. Le train «Coradia» hybride (diesel et électricité) ayant une capacité d’accueil de 254 places assure aux voyageurs des conditions de transport de qualité sur cette ligne Béchar-Oran, longue de 673 km. Ce train prendra son départ de la gare de Béchar à 05h40 mn pour arriver à Oran à 13h20 mn. Le retour d’Oran est prévu à 13h40 mn. L’arrivée à Bechar se fera à 21 heures (21h00), selon les explications des responsables de la SNTF fournies à la délégation ministérielle. Le train «Coradia» traversera, outre les points de départ et d’arrivée, huit autres localités celles de Béni Ouanif, Aïn Sefra, Nâama, Mécheria, Redjem Demouche, Moulay Slissene, Tabia et Sidi Bel-Abbès. Cette ligne Bechar-Oran est également assurée par un train de nuit. Elle connaît une forte demande de la part des usagers, selon les responsables de la SNTF. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et des Transports a inspecté le centre régional de maintenance des trains, basé à l’entrée de Mécheria. Cet établissement assure les opérations de mise à niveau et de maintenance de wagons et locomotives. Abdelghani Zaâlane poursuivra sa visite dans la wilaya de Nâama où il inaugurera un carrefour à l’entrée de Ain Sefra et inspectera des travaux de réalisation d’un pont destiné à éliminer un point noir au niveau du CW n°8 et éviter des risques de crues de l’oued Essam, de la commune de Moghrar.



Réception de la ligne Mécheria - El-Bayadh en 2020



La ligne ferroviaire reliant Mécheria (wilaya de Naama) et El Bayadh sur une distance de 130 kilomètres sera réceptionnée en avril 2020, a-t-on appris hier à Naama, lors de la visite d’inspection du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Les responsables de ce projet ont indiqué que le taux d’avancement de cette ligne a atteint 50%, annonçant que les travaux de terrassement concrétisé à 95% seront bientôt achevés. La réalisation de 17 ouvrages d’art le long de cette ligne est achevée, a-t-on fait savoir, ajoutant que les travaux de 5 ponts se poursuivent à une bonne cadence de même que ceux de 200 points de drainage d’eau le long du tracé du projet qui traversera la wilaya de Naama sur une distance de 35 km. La vitesse du train desservant cette ligne pris en charge par 7 sociétés nationales et qui assurera deux arrêts à El Bayadh et Tismouline est de 220 km/h. Il sera doté de moyens de liaison et d’un réseau de télécommunications avec la réalisation d’une ligne de fibres optiques, selon les explications fournies au ministre. Le ministre a instruit les responsables du projet et des bureaux d’études d’introduire la réalisation de ponts routes au-dessus de la ligne ferroviaire pour faciliter le passage des éleveurs et leur bétail et à prendre en considération les lits d’oueds afin d’éviter les risques de crues causant l’arrêt du mouvement des trains. Par ailleurs, Abdelghani Zaalane a annoncé une importante opération en cours d’évaluation des offres et de choix des entreprises pour le lancement des travaux de 12 ponts-routes au-dessus de la ligne ferroviaire au niveau de cinq communes de la wilaya de Naama, traversées par le tracé de la ligne ferroviaire reliant Mécheria en direction vers la wilaya de Béchar. Ces passages visent à renforcer la sécurité des automobilistes et des piétons et à désenclaver les zones steppiques et les sites de nomades traversant cette ligne ferroviaire, a souligné Rabia Chafia, représentant de l’Agence nationale des études et du suivi de la réalisation d’investissements ferroviaires (ANESRIF) qui finance et suit cette opération.

Des éleveurs de la wilaya de Naama ont soulevé cette préoccupation au ministre, qui les a rassurés que ces passages auxquels s’ajoutent deux ponts de cette ligne ferroviaire qui traverse l’entrée des villes de Naama et de Mécheria devront réduire les longues distances traversés par les éleveurs jusqu’à atteindre le passerelle. Ces passages devront sécuriser le passage des trains surtout ceux roulant la nuit, notamment les wagons de transport du carburant et des céréales, selon les explications fournies.