Pétrole : Un marché sous tensions

Dans le cas où les exportations pétrolières vénézuéliennes et iraniennes continueraient à baisser, il y a de fortes chances que les marchés se resserrent et les prix du pétrole augmentent, sans compenser les augmentations de la production.

Un scénario qui préoccupe les acheteurs, mais qui, en parallèle, avantage et soulage les pays exportateurs.

La dernière analyse de l’Agence internationale de l’énergie indique qu’au Venezuela, la production a baissé en août à 1,24 mb/j et pourrait descendre à 1 mb/j, en fin d’année, si ce rythme se poursuit, à la même cadence.

Les données fournies par les structures de suivi de la production suggèrent, par ailleurs, que « les exportations iraniennes ont déjà chuté de manière significative», mais qu’il va falloir « attendre de voir si les réductions de 500 kb/j observées jusqu'à présent vont augmenter». L’AIE précise que l'offre de certains pays a augmenté depuis la réunion de Vienne en juin. C’est le cas de l'Arabie saoudite et de l'Iraq dont la production a augmenté de 160 kb/j, en août.

Concernant l'Irak, les exportations ont atteint un niveau supérieur à la production iranienne, et «il existe encore environ 200 kb/j de capacité de fermeture dans le nord du pays en raison du conflit en cours avec le gouvernement régional du Kurdistan».

La production libyenne a également « bondi en août à 950 kb/j», pas très loin du niveau de 1mb/j réalisé il y a près d’un an, avant les récentes perturbations.

Cependant, la situation dans ce pays demeure « fragile». En ce qui concerne la demande de pétrole, après une augmentation de 1,4 mb/j en 2018, la croissance sera de 1,5 mb/j l'année prochaine, prévoit le rapport de l’agence. « En outre, une escalade des différends commerciaux risque de nuire à la croissance. Nous entrons dans une période cruciale pour le marché pétrolier», avertissent les experts de l’Agence internationale de l’énergie.

La même source anticipe que «la situation au Venezuela pourrait se détériorer encore plus vite», et «les conflits pourraient revenir en Libye», alors que «les 53 jours précédant le 4 novembre révèleront davantage les décisions prises par les pays et les entreprises concernant les achats de pétrole iranien», rappelle l’agence. En attendant ce que révèleront les évènements à venir, il « reste à savoir si d’autres producteurs décident d’augmenter leur production», s’interroge l’AIE.

En tout état de cause, «la fourchette de prix du Brent de 70 à 80 dollars le baril en place depuis avril pourrait être testée». Enfin, selon les estimations de production pour le mois d’août, «les pays de l'OPEP disposent d'environ 2,7 mb/j de capacités de production inutilisées, dont 60% en Arabie saoudite».

D. Akila