Agriculture : Des résultats à consolider

La vision novatrice du secteur de l’agriculture, issue des orientations de la conférence nationale sur le renouveau agricole et rural, tenue le 28 février 2009, à Biskra, est censée recadrer la politique du secteur en adaptation aux exigences de la nouvelle stratégie économique du pays.

Une approche guidée par des objectifs de substitution aux importations et de promotion des exportations hors hydrocarbures. Pour l’agriculture, l’un des segments devant soutenir les projections du gouvernement en matière de croissance, cette reconfiguration a été traduite à travers une série de mesures destinées à contribuer à la relance de l’activité agricole et à l’émergence d’une dynamique agricole porteuse de valeur ajoutée pour l’économie nationale. Un secteur qui dispose d’énormes potentialités et qui interpelle les responsables pour une mise en synergie de ces atouts, dans le cadre de la démarche de diversification prônée par les pouvoirs publics. Les défis à relever, à ce niveau, consistent, en priorité, à œuvrer pour la sécurité alimentaire du pays, par le développement des capacités de production dans les filières stratégiques pour garantir la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité. Dans une seconde étape, il sera question de consolider les efforts du secteur visant à réduire les importations, pour certains produits de base, et relancer par la même occasion les exportations. Une stratégie devant s’appuyer sur un modèle de croissance autrement pensé et réfléchi, structuré autour de l’investissement privé, comme nouveau catalyseur de la croissance agricole, l’intégration pour une meilleure construction des chaînes de valeurs, l’innovation en tant que clé de la modernisation et du développement agricole et de la pêche, l’émergence d’exploitations agricoles capables de soutenir cette dynamique agricole, et, beaucoup plus, le développement des filières stratégiques qui pourront dégager des excédents à l’exportation massive de certains produits en substitution aux importations. Des efforts qui commencent à donner leurs fruits puisque «certaines filières ont enregistré un excédent, ce qui permettra de pénétrer les marchés étrangers», a affirmé le ministre en charge du secteur. M. Abdelkader Bouazgui vient d’annoncer «la probabilité d'arrêter l'importation des produits agricoles de façon effective d'ici trois ans» sur la base des « chiffres réalisés cette année et des indicateurs de production». Un objectif qui reste toutefois tributaire du maintien du même niveau de production dans les deux ou trois ans, devait préciser le ministre. Ces performances, qui devront être consolidées et soutenues à l’avenir pour pérenniser l’acte d’exporter, ont été possibles « grâce aux moyens mobilisés par l'Etat pour stimuler l'investissement dans les domaines de la production, de l'élargissement des superficies irriguées, de la mise en valeur des terres et de l'encadrement des agriculteurs dans la maîtrise du processus technique de production». Des chiffres qui permettent de prévoir, au cours des prochaines années, une suspension des importations d'une large variété de produits, notamment les légumineuses, dont les perspectives s’annoncent prometteuses.

D. A.