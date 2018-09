Salon des TIC Tidjaratic : Le e-commerce est la solution

Le Salon des TIC Tidjaratic s’est ouvert hier au cyberparc de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, avec la participation d’une vingtaine d’exposants, dont des meneurs de projets de start-up. Dans sa brève intervention, Abdelhakim Bensaoula, directeur de l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), a appelé à la multiplication de ce genre d’évènements, à même d’apporter des solutions fiables et durables, avant de mettre en valeur le rôle que peut jouer le secteur des TIC, et le e-commerce, dans l’économie nationale. De son côté, Me Ghania Nechar Hamai, avocat au barreau d’Alger, a recommandé la mise en œuvre des textes d’application et la désignation de la compétence territoriale du tribunal en cas de litige. Quant à Yazid Benmouhoub, directeur général de la Bourse d’Alger, il a souligné que les contraintes économiques auxquelles fait face le pays «peuvent trouver, en grande partie, leur solution dans le développement des nouvelles technologies, en basculant vers une économie numérique». Cet objectif, soutient-il, «passe inéluctablement par une inclusion financière plus globale qui doit permettre à tout Algérien d'avoir un compte bancaire ou postal et accéder ainsi à des services nouveaux».

M. Benmouhoub fera savoir que la Bourse, «qui tend à devenir un acteur majeur dans le financement de l’économie nationale, se prépare déjà à passer, en 2019, vers la e-bourse, en ce sens que les transactions d'achat et de vente de titres se feront exclusivement par internet. C'est le commerce des valeurs mobilières, au même titre que le commerce des biens et services dans d'autres secteurs».

Il enchaînera en relevant que la Bourse s’intéresse «de près à tous les événements qui tournent autour des nouvelles technologies et veut être un acteur dynamique qui participera au développement du e-commerce, en Algérie». De son côté, Riad Allouache, directeur commercial à la Télédiffusion d’Algérie, dira que l’entreprise qu’il représente est présente pour répondre aux besoins des sociétés qui veulent s’exercer dans le e-commerce. Au-delà de son statut de télédiffuseur, l’entreprise a un statut d’ «Internet service provider» et on exerce depuis 1999. Sur le e-commerce, notre vis-à-vis le qualifie d’excellente option, d’autant plus que le monde est entré dans sa phase digitale.

Présente à cet évènement, EMS champion, filiale d’Algérie Poste et leader de la livraison e-commerce en Algérie, a conclu un accord-cadre avec TALABA-store, avec comme objectif d’assurer la livraison express des commandes effectuées par les clients. EMS champion développera désormais un nouveau concept de livraison express «les points de retrait EMS» en moins de 24H, avec un réseau de 24 points.

A travers cet accord, l’entreprise compte, entre autres, «incorporer graduellement dans ses effectifs opérationnels des étudiants, fraîchement diplômés». Le tout s’inscrit dans le développement d’un esprit «Made in bladi». Par ailleurs, il convient de préciser que la loi relative au commerce électronique, fixant les règles générales du commerce électronique des biens et des services, a été publiée au dernier Journal Officiel (n° 28).

La nouvelle loi est applicable en matière de transactions de commerce électronique, dans le cas où l’une des parties au contrat électronique est de nationalité algérienne, ou réside légalement en Algérie, ou étant une personne morale de droit algérien, ou bien si le contrat est conclu ou exécuté en Algérie. Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communication électronique portant sur les jeux de hasard, paris et loteries, les boissons alcoolisées et tabacs, les produits pharmaceutiques, les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur et tous les biens ou services qui requièrent un acte authentique.

Fouad Irnatene