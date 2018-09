FFS : pour un Etat démocratique et social

Le Premier secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Hadj Djilani Mohamed, a réitéré, hier à Miliana (Ain Defla), la volonté de son parti de «militer pacifiquement» pour la construction d’un Etat démocratique et social et pour la «reconstruction d’un consensus national populaire». «Le FFS milite pacifiquement et sans relâche pour la construction d’un Etat démocratique et social et pour la reconstruction d’un consensus national populaire en faveur d’une deuxième République», a souligné M. Hadj Djilani qui animait un meeting au théâtre de la ville Mahfoud Touahri dans le cadre du 55e anniversaire de la fondation du parti. Le Premier secrétaire du FFS a noté que son parti centre son projet sur la mobilisation citoyenne, observant que cette stratégie est à même de conduire à «un dialogue politique en vue de changer le système actuel».

Il a, à ce propos, mis l’accent sur la nécessité d’élever la conscience politique et social de toutes les franges de la société, préconisant l’organisation de rencontres politiques au niveau des quartiers, des villages et des universités. Présent à cette rencontre, le commandant Lakhdar Bouregâa, moudjahid de la Wilaya IV historique au temps de la Révolution et qui est également l’un des fondateurs du FFS a, pour sa part, insisté sur le fait que «la grandeur de la Révolution algérienne atteste de la grandeur du peuple qui la faite.» Il a souligné qu’en sus de sa dimension nationale, «le FFS visait la construction d’un Maghreb arabe uni et fort au sein duquel la justice sociale ne doit pas constituer un vain mot.»

Au cours d’un point de presse tenue à la fin de son intervention, et en réponse à une question liée à la participation du parti aux prochaines élections présidentielles, le Premier responsable du FFS a affirmé que la question n’a pas encore été tranchée et qu’«elle le sera en temps opportun». «Le FFS ne prend jamais de décisions à la hâte et, il revient, comme de coutume, au conseil national de débattre de ce sujet en temps opportun. A la fin des débats, la question sera définitivement tranchée», a-t-il soutenu.