Droits des femmes au Maghreb : Des évolutions mais beaucoup reste à faire !

Plus de 400 femmes se sont réunies, hier à Alger, à l’occasion d’un colloque international sur le thème «Femmes progressistes en lutte pour l’égalité», organisé par le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), au niveau de la Mutuelle des matériaux de construction de Zéralda, à Alger.

Une rencontre, première du genre, qui a permis de mettre le doigt sur le chemin parcouru dans le domaine de l’émancipation de la femme mais aussi et surtout d’identifier les obstacles qui entravent toujours ledit chemin. Ainsi, à l’occasion de ce colloque, le RCD met en débat la question de la femme et la recherche de synergies des luttes pour l’égalité, en associant des femmes connues pour leur combat et militantisme, en Algérie et dans les pays de l’Afrique du Nord.

Dans son allocution d’ouverture, le président du RCD, Mohcen Belabbes a précisé que «la lutte pour l’émancipation de la femme est d’une actualité quotidienne. Elle vise la citoyenneté pleine et entière qui passe par l’égalité en droits». Il expliquera dans ce sens, que «des acquis ont été certes arrachés en termes de droits et d’accès à égalité avec l’homme mais ils restent fragiles et à consolider». En somme, il s’agit pour lui de «poursuivre, aussi bien par les femmes que par tous les militants de la démocratie, le combat des fondateurs d’une revendication citoyenne en faveur d’une véritable égalité en droits». «Cet objectif est un des fondements du projet du RCD. Il est pour nous, à la fois, une réparation d’un déni et un choix sociétal qui trouve son ancrage dans notre programme politique, réaffirmé et actualisé à chacun de nos congrès. Notre Rassemblement considère que ce principe consacré par la constitution se heurte aux dérives patrimoniales et népotiques des institutions. C’est à travers le rassemblement le plus large et les luttes pacifiques que nous viendrons à bout de certaines habitudes que restent ancrées au plus haut niveau dans notre société», affirme, M. Belabbes.

D’où, explique-t-il cette initiative visant à «lancer un débat entre experts et militants des partis progressistes nord-africains sur cette question de l’égalité entre les hommes et les femmes qui, malgré les avancées enregistrées dans certains pays, reste une préoccupation en raison des situations de déni de droit qui persistent». Et de poursuivre «L’objectif de ce colloque est de créer des passerelles entre les acteurs des partis progressistes et d’aller vers des liens solides à même de renforcer les positions pour aller vers des actions concrètes afin d’améliorer la place de la femme dans nos pays».

Venues du Maroc, de Tunisie ou encore de Mauritanie, les invités du parti ont de leur côté évoqué à tour de rôle, les expériences de leurs pays respectifs dans le domaine des droits des Femmes. Comme en Algérie, chacune d’entre elle, a regretté le fait qu’en dépit des avancées en matière d’égalité entre hommes et femmes, celles-ci, restent loin même très loin des aspirations.

Une quinzaine de communications étaient au programme de ce colloque. La vice-présidente de Affek Tounes, la Tunisienne Samira Merai Friaa, ex-ministre de la Santé et ex-ministre de la Femme, la Famille et l’Enfance ainsi que la militante des droits des femmes, et la juriste Nadia Aït Zai, directrice du Centre d’information et de documentation sur les droits des enfants et des femmes (CIDDEF), ont axé leurs interventions sur «Les cadres juridiques nationaux et internationaux : application et applicabilité des lois». La Marocaine le Dr Najia Tazrout, la Mauritanienne le Dr Mona Siam, écrivaine et enseignante à l’université de Nouakchott et présidente de l’Association nationale pour la promotion de la femme et la protection de l’enfance, ainsi que Louisa Dris-Aït Hamadouche, maître de conférences à la faculté des sciences politiques et des relations internationales d’Alger, ont-elles, abordé le thème relatif à la «Participation des femmes à la vie politique entre textes réglementaires et réalité du terrain».

La sociologue algérienne Dalila Lamarene Djerbal, la Marocaine le Dr Amina Alaoui, universitaire, actrice socioculturelle, et la Tunisienne Lilia Labidi, professeur d’anthropologie et psychologie à l’université de Tunis, parleront de «La participation des femmes à la vie socioéconomique : faible représentation féminine dans les centres de décision» et du «harcèlement moral et sexuel».

La dernière ligne droite des travaux était consacrée au thème : «La femme dans l’espace public ; violence et résistance», abordé par Fadhila Chitour, professeur à la faculté de médecine d’Alger,

Mohamed Mendaci