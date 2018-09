Le Président Bouteflika félicite ses homologues du Honduras, du Guatemala, du Nicaragua, du Salvador et du Costa Rica

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République du Honduras, Juan Orlando Hernandez Alvarado, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays, lui réitérant sa volonté à œuvrer à la promotion des liens d'amitié entre l'Algérie et le Honduras. «A l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la République du Honduras, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes voeux de santé et de bonheur pour vous-même et de progrès et de prospérité pour le peuple ami du Honduras», a écrit le Chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous réitérer ma volonté et ma disponibilité œuvrer à la promotion des liens d'amitié qui unissent nos deux pays et au développement de notre coopération bilatérale», a ajouté le Président Bouteflika.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a dressé un message de félicitations au président de la République de Guatemala, Jimmy Morales à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. «La célébration du 196e anniversaire de l'indépendance de la République de Guatemala m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de bonne santé et de bien-être pour vous même, et de progrès au peuple ami de Guatemala», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec votre Excellence, au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays», a affirmé le Chef de l'Etat.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance de son pays, réitérant sa volonté d'œuvrer, avec lui, au renforcement des relations entre l'Algérie et le Nicaragua. «Il m'est particulièrement agréable, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance de la République du Nicaragua, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de paix et de prospérité pour le peuple nicaraguayen ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Il me plaît, en cette heureuse occasion, de vous renouveler ma volonté et ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent nos deux pays et au développement de notre coopération bilatérale», a conclu le Président Bouteflika.

Le Président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue du Salvador, Salvador Sanchez Ceren, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa volonté et sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. «La célébration de la fête nationale de la République du Salvador m'offre l'agréable occasion de vous adressé, au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple ami du Salvador», écrit le Chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous faire part de ma volonté et mon entière disponibilité, à œuvrer, avec vous, à davantage de renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent nos deux pays», conclut le Président Bouteflika.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Costa Rica, Carlos Alvarado, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays dans lequel il lui a exprimé sa volonté et sa détermination à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, à l'occasion de la célébration du 196e anniversaire de l'Indépendance de votre pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de progrès et de prospérité au peuple ami du Costa Rica», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «En cette heureuse occasion, je voudrais vous exprimer ma volonté et ma disponibilité de continuer à œuvrer, avec vous, au renforcement et au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays», a souligné M. Bouteflika.