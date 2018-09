Opéra d’Alger : Ifrikya Spirit en concert

Une immersion dans l’univers musical de la région africaine du Sahel, avec le diwan comme fil conducteur d'une expérience particulière de fusion, propulsée par le groupe "Ifrikya Spirit" (Esprit africain) lors d’un concert hilarant et inouï, dans la soirée du vendredi à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh.Très attendu par les amateurs de diwan et de musique africaine ce premier spectacle, inaugural du programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh qui s’étale jusqu’au 28 décembre prochain, dédié à la fusion musicale entre le gnawi, la musique africaine, le jazz et le rock, et entre les musiques et des genres universels contemporains a été animé, dans la soirée du vendredi dernier, par le groupe "Ifrikya Spirit" qui a mis le feu à la prestigieuse scène de la salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger avec leurs célèbres chansons devant un public nombreux. Le la de la soirée a été offert par un morceau instrumental 100% aux rythmes africains interprété par quatre musiciens du groupe, il s’agit de Hacène Khoualef à la calbasse, le leader du groupe Chakib Bouzidi au balafon, Nazim Bakour au oud et Rafik Kettani au n’goni gely. Lors de cette soirée, le groupe fait preuve d’une grande ouverture rythmique, mélodique et instrumentale sur les musiques du Sahel, notamment du Mali et du Burkina Faso et qui se relate, particulièrement, dans les titres Selmani et Moussawayo, des compositions propres comportant, en plus d’une influence sahélienne, des rythmes de bossa nova et de jazz. Le leader du groupe, Chakib Bouzidi, se distingue dans cette œuvre par une voix au timbre particulièrement chaleureux mais aussi par une maîtrise sans pareille du goumbri, n'goni et balafon. Encouragé par le public, le groupe a su créer une ambiance, des plus survoltées, complétées par les jeux de lumière que l’équipe technique de l’Opéra d’Alger a su gérer avec brio. Devant des sièges presque combles, occupés notamment par de jeunes mélomanes, le leader du groupe Chakib Bouzidi et ses sept musiciens qui ont disjoncté les présents avec leurs chansons rythmées dans une ambiance festive et bon enfant. Cet interprète de la chanson diwan a subjugué le public par sa présence sur scène. Il a entamé son show par un titre baptisé Sel Mani que les fans fredonnaient en chœur avec Chakib qui a enflammé la scène avec son énergie. Le temps qu’a duré ce concert, le groupe a exposé toute sa maîtrise instrumentale à travers des musiciens comme Rafik Kettani au soussane (petit goumbri) et Hacène Khoualef aux colbasse et batterie, mais aussi toute la complexité de la fusion élaborée avec l’introduction des claviers en arrangements, de la guitare et du karkabou. L’introduction du n’goni, instrument à cordes au son aigu, équilibrant le son de basse du goumbri, confère au style de Ifrikya Spirit des sonorités africaines qui servent des textes inspirés du diwan et non plus puisés dans le répertoire mystique, comme il est de coutume chez les groupes diwan. Autre style dans cette soirée, un afro-reggae très rythmé domine des morceaux comme Afrika et Yah la yhé interprétés, ou encore Bambara, des titres marqués par les sons des congas, du balafon (ancêtre du xylophone) et d’une section cuivre.

Dynamique et ambitieux, Chakib a dansé, sauté et chanté avec ses fans venus nombreux assister à ce show mémorable. Digne héritier de l'enseignement du défunt maître du diwan Benaïssa Bahaz et de sa touche, reconnaissable entre toutes, au goumbri, Chakib Bouzidi donne toute l'étendue de ses connaissances en la matière dans Baba Djilali, un morceau complexe du diwan traditionnel, ou dans Marou chanté par Rafik Kettani. Sans discontinuer, le groupe a entonné une dizaine de chansons puisées de ses compositions.

Call it, Lilya, Itihad, Maya sont entres autres les titres qui ont fait danser les présents. Spontanés et livrés à la mélomanie Ifrikya Spirit a jeté les présents dans une ambiance inouïe… un public des plus complices, des plus heureux et des plus surpris d’une prestation plein de délire et infatigable. Applaudissements et cris de liesse fusaient de partout parmi l’assistance pour exprimer le plaisir et le privilège d’assister à un tel spectacle, animé par des artistes complets.

En optant pour des rythmes et sonorités peu familières, ce groupe formé en 2009 a voulu se créer une identité musicale propre ou se démarquer en proposant de nouvelles compositions sur de textes glorifiant la paix, la solidarité interafricaine, tout en rappelant bien évidemment le rituel du diwan.

Sihem Oubraham