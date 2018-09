Journée internationale de la protection de la couche d’ozone : Une cause qui fait l’unanimité

«Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts». Le thème de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone de cette année est un cri de ralliement exhortant les gouvernants à poursuivre les travaux menés pour la protection de la couche d’ozone et du climat dans le cadre du Protocole de Montréal. Il interpelle tous les Etats Parties au Protocole de Montréal, et de façon générale, les populations, à ne pas baisser les bras et à ne pas se contenter des succès déjà obtenus, mais à s’engager davantage individuellement et collectivement, afin de s’assurer que la gestion des substances cassant et dégradant la couche d’ozone est bien menée. La couche d'ozone se trouve dans la haute atmosphère terrestre et nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil, nocifs pour les êtres vivants. les substances à l’origine de la perdition d’ozone sont des composés halogènes qui ne sont pas produits par la nature. Ces molécules en se décomposant sous l’action de la lumière libère le chlore qui casse les molécules d’ozone. L’atome de chlore a une durée de vie pouvant atteindre une centaine d’années, il détruira plusieurs milliers de molécules d’ozone avant de disparaître. Les substances appauvrissant la couche d’ozone sont utilisées dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les extincteurs d’incendies de même qu’elles servent à certains appareils médicaux. Il est vrai que c’est un besoin nécessaire mais malheureusement nocif pour l’environnement



L’Algérie adopte une réglementation stricte



L’Algérie ne produit pas ces substances mais elle les utilise et les importe. Ces dernières sont réglementées et un quota annuel d’importation est accordé aux entreprises concernées du fait de la limitation des quantités autorisées à l’utilisation. Ces entreprises déposent leurs demandes auprès du ministère chargé de l’Environnement pour permettre au « Comité substances réglementées », institué par décret, composé des représentants des ministères en rapport avec les secteurs utilisateurs, d’établir la répartition des quotas de méthyle chloroforme, bromure de méthyle et hydrofluorocarbones. L’opération d’importation des SAO est strictement réglementée. Elle est soumise au visa d’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux, donné par les services du ministère de l’Energie. Pour éviter des sanctions liées à l’implication dans les trafics internationaux de SAO, l’importation n’est autorisée qu’à partir d’Etats ayant ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal relatif aux SAO ainsi que tous ses amendements. Ce sont les engagements internationaux pris par l’Algérie qui imposent un contrôle strict sur les mouvements et l’utilisation des SAO. Dans le même esprit, l’importateur doit fournir un certificat délivré par le fournisseur attestant que les SAO livrées sont neuves.

La réglementation algérienne exige également des entreprises qu’elles déclarent les quantités déjà importées, en précisant le point d’entrée et le lieu de dédouanement. Notre pays est surtout concerné par la consommation du bromure de méthyle (pesticide utilisé pour la fumigation des sols et des denrées, pour traiter les produits agricoles et empêcher ainsi la propagation accidentelle des parasites et des maladies). Il est resté toléré en raison de difficultés dans l’identification des alternatives techniquement et économiquement réalisables. l’Algérie importe près de 1.000 tonnes de ces substances. Ayant ratifié le protocole de Montréal, elle s’est engagée au même titre que les pays signataires à éliminer progressivement l’utilisation de ces substances. En effet, le protocole de Montréal oblige les parties signataires à éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, selon un calendrier préétabli.

Farida Larbi