Ghardaïa : Mariage collectif pour une soixantaine de couples

Soixante-et-un couples issus de milieux défavorisés ont convolé en justes noces durant le week-end dans la wilaya de Ghardaïa, au cours de cérémonies de mariage collectif organisées dans la pure tradition ancestrale de la région. Ces cérémonies se sont déroulées dans un climat festif par le tissu associatif, représenté par les associations de quartiers et autres religieuses des localités de Metlili et Guerrara, sous le signe de "la convivialité et solidarité" et entièrement financées par des donateurs et bienfaiteurs. "Cet événement social vise la promotion de l'entente et de la solidarité entre les différentes couches sociales locales", selon les organisateurs à Metlili (45 km au sud de Ghardaïa). "Cette initiative a pour but d'encourager et d'aider les célibataires en situation difficile à se marier et ainsi concrétiser leur espoir de fonder des familles et de mieux s'intégrer dans la société", a souligné de son côté un imam de la ville de Guerrara (116 km au Nord Est du chef lieu). Cet événement dédié aux plus modestes est organisé dans la pure tradition de la région de Ghardaïa, qui s'inspire des rituels ancestraux d'entraide et de solidarité instaurés dans les différents Ksour de la wilaya, notamment la vallée du M'Zab, Metlili, Guerrara, El Meneaa et Berriane sans oublier Daya Ben Dahoua et Zelfana, a affirmé également un notable de Metlili. Après le dîner du mariage, composé essentiellement d'un "couscous garni de viande de chamelon'', préparé avec les dons des bienfaiteurs, la tradition ancestrale de la région veut que les futurs mariés, accompagnés de leurs vizirs (aide-camps) et munis d'effets vestimentaires de circonstance, s'installent devant les centaines d'invités vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour la circonstance pour l'ultime cérémonie d'habillage du nouveau marié.

Cette cérémonie d'habillage, très attendue dans cette soirée de mariage, connait la présence, outre les membres de familles et amis des jeunes mariés, des bienfaiteurs, des donateurs et des autorités locales ainsi que de nombreux visiteurs de passage dans la région.

En effet, la tradition veut que chaque nouveau marié soit habillé par un imam, choisi au préalable par sa famille, devant l'assistance qui fredonne des chants religieux ainsi que des louanges et panégyriques à Allah et le Prophète Mohamed (QSSSL).

Des prêches portant sur les vertus du mariage dans la consécration des valeurs de stabilité et de la solidarité sociale ainsi que le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane sont prononcés durant la cérémonie de mariage par des imams. des "cadeaux de mariage'', généralement des produits électroménagers utiles pour la vie du couple, sont offerts aux mariés.

Cette initiative de mariage collectif a été couronnée par l'organisation d'une opération de circoncision d'une vingtaine d'enfants de Metlili ainsi qu'un programme riche et varié avec une panoplie d'activités artistiques, dont des expositions des produits de terroir et d'artisanat, ainsi que des spectacles de fantasia.