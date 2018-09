Journée mondiale du nettoyage : Faire de la protection de l’environnement un loisir

La communauté internationale s’est donnée le mot, hier, pour débarrasser la planète de toutes ces immondices qui représentent une menace certaine, pas uniquement pour l’homme, mais aussi pour les écosystèmes qui subissent de plein fouet la bêtise humaine. La journée mondiale du nettoyage a fait le tour de pas moins de 150 pays depuis le lancement de cette initiative, il y a quelques années, se voulant, avant tout, être un projet planétaire pour redorer le blason de la terre qui ne cesse de subir de lourds préjudices, avec notre mutisme, voire complicité. Cet évènement, en fait, se veut un appel aux jeunes et moins jeunes, particuliers et entreprises, pour s’impliquer dans la préservation de l’environnement qui ne devrait aucunement se limiter à une seule personne ou un seul organisme, pour la seule et unique raison que nous partageons tous un même univers, donc, le malheur des uns fait également le… malheur des autres, cela va de soi. Aujourd’hui, ce mouvement s’élargit, jour après jour, d’année en année, pour enregistrer plus d’adhérents ayant la même motivation et la même préoccupation et surtout le même loisir. Et oui, prendre un balaie pour toiletter son quartier ou encore ramasser toutes ces bouteilles, gobelets et sacs en plastique sur nos plages ne devrait nullement être considéré comme une corvée ou un geste dévalorisant, mais plutôt un devoir pour la simple raison que quand l’environnement va bien, tout va, y compris notre santé et notre bien-être qui dépendent, bien entendu, de la qualité de notre cadre de vie.

Malheureusement, nous sommes loin de faire du nettoyage en dehors de chez-soi une tradition, mis à part quelques actions sporadiques, engagées ici et là, pour marquer généralement un évènement ou les meilleurs des cas, lorsqu’une catastrophe est survenue.

Le « World Clean Up Day», né en Estonie, pour rappel, en 2008, et lequel avait mobilisé en un jour près de 5% de la population de la planète, est carrément un non- évènement pour les Algériens qui n’ont, pour la plupart, jamais entendu parler d’une telle journée.

Quelques commentaires et, dans les meilleurs des cas, une adhésion « virtuelle » au projet suffisent pour marquer cette journée mondiale du nettoyage. Pourtant, prendre part à ce genre de projets dénote du civisme, de la volonté de vivre ensemble en paix. Car nous partageons le même environnement et nous bénéficions tous des richesses et ressources de la nature.

Samia D.