Grand angle : Idlib, le début de la fin ?

Le sort de la province d’Idlib, dernier bastion des rebelles syriens, fait l’objet d’intenses tractations diplomatiques. Un sommet entre les dirigeants de la Turquie, de la Russie, de l'Allemagne et de France devrait avoir lieu dans les prochains jours. Il se tiendra après la réunion de hauts responsables de ces quatre pays. Au sortir de leur réunion tenue vendredi, ils ont convenu de la nécessité d'une solution politique dans cette province. Par ailleurs, il a été rapporté par des médias que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, devrait rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, demain, pour discuter également d’Idlib. Pour rappel , un sommet des deux dirigeants avec leur homologue iranien à Téhéran s’est tenu la semaine dernière sans que les participants ne parviennent à conclure un accord de cessez-le-feu. Le devenir des combattants qui s’y trouvent seraient à l’origine des divergences. C’est dire à quel point Idlib est importante. Et si le sort de cette province suscite autant d’intérêt c’est parce que la bataille qui s’annonce est décisive à plus d’un point. Le plus important est que sa reconquête par l’armée syrienne signera l’épilogue de la guerre en Syrie. En effet, c’est dans cette enclave que tout a commencé un jour de printemps de l’an 2011. Sept ans après et à l’automne 2018, la victoire attendue de l’armée de Bachar El Assad appuyée par la Russie devrait sceller le sort d’une guerre qui aura causé la mort de plus de 350.000 Syriens et pousser sur les routes de l’exode des millions d’autres. L’importance de cette province est soulignée aussi en raison des enjeux de la bataille qui va s’y dérouler. Il y a l’enjeu militaire et sécuritaire tant pour la Turquie voisine que pour d’autres pays du fait qu’au milieu de la population civile, quelque 70.000 combattants ont trouvé « refuge » dans cette province. Les opposants au président syrien, ont convergé vers Idlib au fur et à mesure de la reconquête du territoire par le régime : Homs, Alep, Raqqa, Deraa. La province fait partie des quatre zones de «désescalade» définies par l’accord d’Astana, approuvé en septembre 2017 par la Russie, la Turquie et l’Iran. Il y a ensuite l’enjeu humanitaire. Un million et demi de déplacés vivent dans les camps et des conditions sanitaires précaires. Et selon les Nations unies, une offensive dans la province d’Idlib pourrait provoquer l’exode de 800.000 personnes, susceptibles de trouver refuge en Turquie. Mais si les bombardements russes ont déjà commencé, les analystes soulignent que «la suite et le lancement d’une offensive d’envergure dépendront des rapports de force entre les trois capitales de ce conflit désormais internationalisé : Ankara, Moscou et Téhéran».

Nadia K.