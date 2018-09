Colombie : L’ONU espère une reprise du dialogue

L'ONU s'est dite confiante dans une reprise rapide des pourparlers de paix avec l'Armée de libération nationale (ELN), toujours en suspens du fait de l'exigence du président Ivan Duque que cette guérilla, la dernière de Colombie, libère tous ses otages.

"Nous espérons une prompte reprise des dialogues entre ce groupe armé et le gouvernement", a déclaré Alberto Brunori, représentant en Colombie du Haut commissariat de l'ONU pour les droits humains.

La reprise de ces négociations, entamées en février 2017 et délocalisées à Cuba, assurerait "une vie meilleure aux Colombiens et aux Colombiennes des territoires affectés par la violence", a ajouté M. Brunori, cité dans un communiqué.

Les pourparlers avec l'ELN, suspendus par le précédent gouvernement avant la prise de fonctions du nouveau président Ivan Duque le 7 août, n'ont pas repris en raison des conditions posées par le chef de l'Etat que la guérilla relâche tous ses otages et cesse ses "activités criminelles".