Menace d’une « intervention militaire » au Venezuela : Dérapage

Le droit d’ingérence au nom du «sacro-saint» principe du droit humanitaire et des droits de l’homme, en vogue durant les années 1990, revient au galop. Cette fois, c’est le secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique (OEA), Luis Almagro, qui, tout en brandissant cette carte, n’exclut pas, en fait, d’en faire usage au Venezuela.

Pour Luis Almagro "une intervention militaire" contre le régime du président Maduro est la seule alternative pour endiguer selon lui la grave crise économique, humanitaire et migratoire que traverse le pays. "En ce qui concerne une intervention militaire visant à renverser le régime de Nicolas Maduro, je pense que nous ne devons exclure aucune option", a déclaré M. Almagro lors d'une conférence de presse dans la ville colombienne de Cúcuta, principal point d'entrée des Vénézuéliens en Colombie, près de la frontière avec le Venezuela. Le dirigeant de l'OEA, dont les positions sont hostiles au régime de Caracas et dont le président Maduro accuse d' "ingérence", a soutenu sa déclaration en faisant état de "violations des droits de l'homme" et de "crimes contre l'humanité" commis selon lui par le gouvernement vénézuélien contre son peuple.

"Devant la souffrance des gens, devant l'exode (de la population) qu'il (le gouvernement vénézuélien), a provoqué, des actions diplomatiques doivent tout d'abord être menées, mais nous ne devons exclure aucune (autre) action", a-t-il déclaré. M. Almagro, a remis en cause la position de Nicolas Maduro pour avoir refusé de recevoir une aide humanitaire face à la grave crise économique qui frappe le pays. Il a affirmé que le pouvoir vénézuélien utilisait "la misère, la faim, le manque de médicaments et des instruments répressifs pour imposer sa volonté politique au peuple". "C'est inadmissible", a-t-il dit.

Les Vénézuéliens, épuisés par la crise économique, souffrent de pénuries qui touchent les produits de première nécessité, notamment les médicaments et les produits alimentaires. Selon l’ONU, sur les 2,3 millions de Vénézuéliens vivant à l’étranger, plus de 1,6 million ont fui depuis 2015. La semaine dernière, onze pays d’Amérique latine, réunis pour la première fois pour discuter de la crise des migrants vénézuéliens, ont appelé Caracas à accepter l’aide humanitaire pour endiguer cet afflux qui déstabilise les capacités d’accueil de la région. Les Etats-Unis avaient déjà évoqué une éventuelle intervention armée. «Le peuple souffre et des gens meurent. Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, notamment une possible option militaire », avait indiqué Donald Trump le 11 août dernier. L’Amérique latine est une zone stratégique pour les Etats-Unis.

Lors du XXe siècle, avec la mise en place de la doctrine du Big Stick et notamment en pleine Guerre Froide, Washington n’hésitait pas à intimider militairement les pays de la région (débarquement à Cuba en 1961, occupation de la République dominicaine en 1965) ou à fomenter des coups d’Etats (renversement d’Allende au Chili en 1973). La dernière intervention américaine en Amérique centrale remonte à 1994-1995, date des opérations contre le régime militaire installé en Haïti en 1991.

Empêtré dans la crise, Nicolas Maduro est parti en Chine, le 14 septembre, afin de renforcer les liens économiques et diplomatiques avec Pékin. Le grand rival de Washington, qui essaye de renforcer sa puissance dans la région, a ainsi décidé d’octroyer cinq milliards de prêts à Caracas. 28 accords ont été signés, notamment dans le secteur énergétique et minier, et des médicaments devaient être envoyés au Venezuela. Le jeu de quilles a-t-il déjà commencé entre les deux puissances déjà pris dans une rude partie de bras de fer commerciale.

