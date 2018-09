La ministre de l’Éducation nationale, invitée de notre forum : « L’école a besoin de stabilité et la médiocrité est notre ennemi commun »

Le conseil des professeurs est souverain et jouit d’un soutien total de la ministre.

L’enseignement de la langue amazighe est passé de 11 wilayas à 44.

La stratégie de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire, élaborée avec la DGSN, sera soumise au partenaire social.

Le nombre d’instituts de formation est passé de 14 en 2014 à 28.

Gestion des œuvres sociales, la balle est dans le camp des syndicats.



Une école de qualité basée sur trois fondements, la pédagogie, la gestion et la formation, c’est le leitmotiv de la ministre de l’Éducation nationale, invitée hier de notre Forum. Une ambition qui exige l’engagement de toute la famille éducative. Et parce qu’elle gère un secteur qui compte 9,3 millions d’élèves, 750.000 fonctionnaires, 38 organes sous tutelle et 27.000 établissements scolaires, Mme Benghabrit estime que cela requiert la fédération des efforts de tous les intervenants et la mutualisation des actions gouvernementales.

Une année scolaire paisible, ce n’est pas seulement un vœu pour la ministre de l’Education nationale, habituée aux mouvements de protestation cycliques qui entachent la scolarité de nos enfants. Des efforts énormes sont consentis. Pour preuve, cette circulaire-cadre —feuille de route du secteur— qui compte quelque 10 axes et pas moins de 186 actions. Et l’année a bien démarré avec une concertation sérieuse marquée par un dialogue serein avec les 10 syndicats, avec l’engagement de la tenue d’une réunion hebdomadaire. Le but est de passer de syndicat de protestation à partenaire social en mesure d’être une force de proposition. Il faut noter que ces syndicats sont sollicités et associés à toutes les décisions. La dernière en date porte sur la stratégie de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire élaborée avec la DGSN. Mme Benghabrit a annoncé, à ce propos, que les syndicats seront tenus au courant de cette initiative. L’association des syndicats dans toutes les décisions constitue en soi un des fondements de l’édification d’une Ecole de qualité, comme prôné par Mme Nouria Benghabrit depuis sa nomination à la tête du département de l’Education nationale.

Et s’il y a un point qui constitue un motif de satisfaction pour la ministre, c’est bien l’accompagnement institutionnel dont a bénéficié son secteur, notamment pour le cycle primaire, au regard de son classement comme cycle prioritaire dans la politique éducative. Dans ce sillage, l’école primaire a bénéficié d’une attention particulière sur tous les plans, à commencer par le domaine réglementaire avec la promulgation de textes fondateurs importants depuis l’Indépendance. On citera, entre autres, le décret réglementant le transport scolaire, et celui régissant les cantines scolaires. Des efforts colossaux occultés par les médias, selon la ministre, qui a affiché son regret de voir que tout l’accent est mis sur les points négatifs, reconnaissant tout de même qu’il existe encore un nombre restreint de situations qui interpellent les pouvoirs publics. Pour la ministre, s’il y a un ennemi, c’est bien la médiocrité tant au niveau de la gestion qu’au niveau de l’apprentissage. Et justement, pour y remédier, des grilles d’évaluation sont en cours d’élaboration, le but étant l’évaluation des responsables et exécutants en toute transparence et objectivité. Dans ce sens, une catégorisation des établissements scolaires sera faite afin de permettre aux chefs d’établissement et aux directeurs de l’éducation de mener la politique appropriée.



Déperdition scolaire, une fausse interprétation de la définition



Le Forum d’El Moudjahid a été une occasion pour la ministre de l’Education nationale d’énumérer les actions prioritaires pour l’année scolaire 2018-2019, dans les domaines de la pédagogie, la gestion et la formation pour atteindre l’objectif d’une Ecole de qualité. Dans le domaine de la pédagogie, la remédiation pédagogique passe, explique la conférencière, par un meilleur accompagnement des élèves en difficulté scolaire. Pour cela, un plan de lutte contre la déperdition scolaire est en cours d’élaboration. Pour la ministre, il y a une fausse interprétation de la définition de déperdition scolaire. Le premier fondement d’une Ecole de qualité consiste aussi en la poursuite des efforts de généralisation de l’enseignement de tamazight qui est passé de 11 wilayas en 2014 à 44 cette année. Dans le domaine de la gestion, il est surtout question de la poursuite de la politique de l’Etat en matière d’amélioration du service public, notamment par la simplification des procédures administratives et la poursuite de la numérisation du secteur. Pour ce qui est de la formation, celle-ci concerne tous les personnels. En matière de refonte pédagogique, les efforts seront axés sur le renforcement de la formation didactique des disciplines ainsi que la généralisation de l’utilisation des ateliers de réflexion. La question de la surcharge des classes constatée dans certains établissements, et qui constitue un des points négatifs de cette rentrée, a été abordée par notre confrère du journal Ennasr. La ministre a tenu à expliquer les raisons qui sont dues essentiellement aux retards enregistrés dans la livraison des projets dans certaines régions. Quant au recours aux chalets, elle dira que c’est une solution d’urgence, assurant que ce ne sera pas « le provisoire qui dure ». Le droit au redoublement a constitué une partie des questions des journalistes. A ce propos, Mme Benghabrit a rappelé que ladite question a été un des points abordés lors de sa dernière rencontre avec les syndicats et les deux associations de parents d’élèves qui ont pris part à la réunion. « Les syndicats et parents d’élèves ont réclamé le droit au redoublement des élèves de terminale, mais ce redoublement est un facteur de surcharge des classes», dira-t-elle, appelant par ailleurs à l’obligation de respecter la souveraineté du conseil des professeurs, une fois qu'il juge que ces élèves ne sont pas admissibles au redoublement. La décision de prolongation du mandat de la commission qui gère les œuvres sociales, a expliqué la ministre, a été prise, pour la simple raison que les syndicats ne sont pas parvenus à un consensus sur les modalités des élections. Pour le règlement de ce dossier, la balle est dans le camp des syndicats.

Nora Chergui