19 religieux béatifiés dont les 7 moines de Tibhirine

La cérémonie aura lieu le 8 décembre à Oran.



«Il est important pour nous de dire que ces chrétiens ont été tués avec des musulmans et non pas d’abord par des musulmans», relève l’évêque d’Oran, Mgr Jean-Paul Vesco.

Ils sont au nombre de 19. Tous des religieux et des religieuses catholiques assassinés en Algérie durant les années 1990 par les hordes intégristes, comme cela est précisé dans un communiqué rendu public par l’Eglise catholique en Algérie qui annonce la célébration de leur béatification, le 8 décembre prochain, au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz d’Oran. «C’est avec grande joie que nous vous communiquons cette bonne nouvelle pour notre Eglise d’Algérie», indiquent les rédacteurs de ce document signé par l’archevêque d’Alger, l’évêque d’Oran, ceux de Laghouat et de Ghardaïa ainsi que l’administrateur Apostolique de Constantine et Hippone. «Il nous reste quelques semaines pour nous préparer à cette célébration, nous remémorer toute la vie et l’œuvre de nos 19 frères et sœurs en Algérie en faveur des petits, des malades, des hommes, des femmes et des jeunes Algériens», ont-ils ajouté dans le même document. «Depuis l’Algérie, leur béatification sera pour l’Église et pour le monde, un élan et un appel pour bâtir ensemble un monde de paix et de fraternité», ajoutent les rédacteurs des communiqués. La béatification en question concerne notamment les sept moines de Tibhirine assassinés en 1996. C’est d’ailleurs ce que confirme l’Eglise catholique d’Algérie dans son communiqué apportant ainsi une preuve supplémentaire attestant du fait que l’assassinat des sept religieux qui officiaient au monastère de Médéa a été bel et bien un crime perpétré par des terroristes qui les ont enlevés quelques semaines plus tôt et non pas le résultat d’une bavure des militaires algériens, comme le supposait à tort et pendant des années, une partie de l’opinion française. C’est là un feuilleton qui n’a que trop duré et qui a trouvé son épilogue grâce à une étroite coopération sereinement engagée entres les autorités judiciaires des deux pays, et dans le sillage de laquelle des têtes des religieux français enterrés à Médéa ont été exhumés et autopsiés. Les prélèvements biologiques relevés au cours de l’examen de l’autopsie n’ont montré aucun impact de balles sur les crânes des religieux, ce qui conforte la thèse de l’assassinat exécuté par des terroristes qui, à la manière des bourreaux, ont décapité leurs victimes. Les résultats de ces prélèvements ont été remis en 2016 aux autorités judiciaires françaises, ce qui a permis de mettre un terme définitif à une situation de confusion qui n’avait que trop pesé sur la gestion de ce dossier.

Pour la majorité des Algériens, les 19 religieux dont les sept moines de Tibhirine qui seront béatifiés prochainement à Oran sont indéniablement un modèle d’amitié et de fraternité entre les deux communautés musulmane et chrétienne. De part leur attachement à l’Algérie à un moment où le pays faisait face à l’hydre intégriste qui semait mort et désolation partout son territoire, ils peuvent être perçus comme un exemple en termes de rejet de la violence, de promotion de la paix et de valeurs humaines. Selon des sources concordantes, le ministre des Affaires religieuse et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa, a indiqué que l’Etat aurait accordé la cérémonie de béatification qui s’inscrit en outre dans la consolidation du principe du vivre ensemble en paix, objet d’une résolution onusienne proposée par l’Algérie. A ce titre, il est d’ailleurs attendu que la cérémonie qu’abritera le 8 décembre prochain l’Eglise Santa Cruz se déroulera en présence de nombreux Algériens, comme cela est souhaité par l’évêque d’Oran, Mgr Jean-Paul Vesco. «Si cet événement se déroule en Algérie et précisément à Oran comme je le souhaite, nous le ferons avec nos frères et sœurs algériens musulmans. Et il ne s’agira pas de mettre ces 19 martyrs à part, ou même de les comparer victimes algériennes du terrorisme (...). Il est important pour nous de dire que ces chrétiens ont été tués avec des musulmans et non pas d’abord par des musulmans», a-t-il fait savoir dans l’une de ces déclaration rapporté par la presse.

