Lutte contre le kidnapping d’enfants : Nécessité du soutien de la société civile aux services de sécurité

Le phénomène de kidnapping d’enfants «exige un accompagnement de la part de la société civile aux services de sécurité dans la lutte contre ce fléau», a affirmé, hier à Constantine, le président de la Coordination nationale de la société civile, Abdelhafidh Bessalah. Intervenant au cours d’une rencontre de sensibilisation tenue au palais de la culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa sur la prévention du phénomène de kidnapping des enfants, M. Bessalah a estimé que le lutte contre ce fléau «ne relève pas de la seule responsabilité des services de sécurité, mais aussi de la celle de la société civile et du citoyen conscient».

Soulignant que la Coordination nationale de la société civile se pose comme un partenaire à l’administration et aux autorités à qui elle exprime les préoccupations des citoyens, le même militant associatif a estimé que les causes de ce phénomène sont d'ordre psycho-social et exigent par conséquent d’être analysées par des experts de diverses disciplines pour y apporter les réponses adéquates y compris sur le plan juridique. La Coordination nationale de la société civile prépare, en concertation avec des spécialistes, un projet de texte juridique sur la sanction des auteurs de ce type de crime, a indiqué l'intervenant, ajoutant qu'il (texte) «sera prochainement distribué aux bureaux de wilayas de la Coordination». Il a également considéré que le traitement et la lutte contre ce phénomène devraient être menés «avec sagesse et l’implication de tous». La rencontre a débuté par la projection de vidéos sur des cas dramatiques de kidnapping d’enfants dans un nombre de wilayas.