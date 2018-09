Portail électronique du service public : Faciliter les procédures administratives à distance

Une journée de vulgarisation sur le nouveau site électronique du service public a été organisée, jeudi dernier à El Tarf, par la Direction locale des transports et les services des travaux publics (DTP).

Destinée aux différents partenaires et opérateurs économiques, transporteurs, auto-écoles, gares routières et représentants des communes notamment, cette rencontre a pour objectif, «de présenter le nouveau site visant à faciliter aux citoyens les procédures administratives en les effectuant à distance», a précisé le représentant de la direction locale des transports, Larbi Hadjam. Il a, dans ce contexte, ajouté que la démarche a également pour objectif d’atteindre, à court terme, «zéro papier» administratif à retirer auprès des institutions. Ce portail électronique permettra de prendre connaissance du statut du service recherché, la composition du dossier, le dépôt d'une demande pour bénéficier d'un service public via internet, l'actualisation du dossier en remettant les documents ou les informations qui manquent, et le suivi du dossier via internet, a-t-on noté.