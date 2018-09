Aménagement d’Oued Taghda (Tébessa) : 5 millions DA pour l’étude technique

Une enveloppe financière estimée à cinq millions DA a été allouée dans la wilaya de Tébessa pour la réalisation de l'étude technique de l'aménagement d'Oued Taghda (est de Tébessa), a révélé hier le wali Attalah Moulati.

«Ce montant financier sera puisé du budget de la wilaya pour le lancement de la réalisation de cette étude visant la protection des habitations avoisinantes d'éventuelles inondations en prévision de la saison d'hiver», a indiqué à l'APS M. Attallah, en marge d'une sortie de terrain consacrée à l'inspection des opérations d'élimination de la boue et la réouverture des axes routiers endommagées par les intempéries enregistrés mercredi dernier dans cette région. Des instructions ont été données aux directions locales concernées pour l'entame de cette étude devant être transmise «dans les meilleurs délais» afin de bénéficier du financement nécessaire, dans le cadre des programmes sectoriels de développement (PSD) de l'année 2019, a ajouté le wali, soulignant que cette mesure a été prise à l'échelle locale en tant que «procédure urgente visant la protection de la ville de Tébessa, les citoyens et leurs biens d'éventuelles inondations».

Le chef de l'exécutif local a indiqué dans ce même contexte que la commission intersectorielle dépêchée à Tébessa par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, pour constater et évaluer la situation suite aux intempéries, a envoyé son rapport aux autorités concernées afin de prendre les mesures nécessaires et d'accorder des enveloppes financières pour lancer une étude technique approfondie et concrétiser le projet de protection de la ville contre les inondations.

M. Attallah a supervisé depuis plusieurs sites, les opérations d'élimination des dégâts causés par les intempéries, qui se poursuivent au troisième jour consécutif, soulignant savoir que l'ensemble des routes principales ont été rouvertes à la circulation.

Il a ajouté que les efforts sont concentrés actuellement sur le nettoiement des sites d'habitation et des établissements scolaires ainsi que l'enlèvement de la boue des différents quartiers de Tébessa.