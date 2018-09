Face aux catastrophes naturelles et aux feux de forêt : Professionnalisme et mobilisation

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a salué, hier à Jijel, le corps de la Protection civile, pour «son professionnalisme et sa mobilisation face aux catastrophes naturelles et aux feux de forêt».

Dans une déclaration faite en marge de l’inauguration d’une unité secondaire de la protection civile à Ouled Salah, baptisée au nom du moudjahid Keddid Mohamed Benali, dans la commune de Taher, le ministre a valorisé «les capacités avérées et confirmées de la protection civile dans la gestion des situations d’urgence et de catastrophes». Il a dans ce contexte indiqué que la mobilisation du corps de la protection civile tant sur les plans humain que matériel et la célérité dans l’intervention a considérablement contribué à réduire les dégâts liés aux feux de forêt à l’échelle nationale, indiquant que dans la wilaya de Jijel, le nombre d’incendies signalé, cet été, a baissé, comparé à l’été dernier, grâce, a-t-il appuyé, «à la mobilisation des éléments de la protection civile». Le ministre a estimé que ce résultat est «très positif» et est «le fruit d’une coordination efficace avec les pouvoirs publics» basée, a-t-il soutenu sur l’organisation et l’anticipation. M. Bedoui a dans ce sillage rappelé également les mesures dissuasives et répressives applicables contre les pyromanes et tous ceux qui mettent en danger le patrimoine forestier. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a entamé sa visite de deux jours dans la wilaya de Jijel en procédant à l’inauguration du salon d’honneur de l’aéroport Ferhat-Abbas et a annoncé la réalisation d’une unité secondaire de la protection civile dans la localité de Sidi Abdelaziz. M. Bedoui devra inspecter et inaugurer plusieurs structures relevant de son département dans douze communes de la wilaya avant de présider au chef-lieu de wilaya une rencontre avec les représentants de la société civile.



Accompagner les citoyens pour retourner à leur région d’origine



Le ministre a réitéré l’engagement de l’Etat à accompagner les citoyens ayant quitté, durant la décennie noire leurs régions «pour y retourner et investir». «Je transmets le message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika invitant les citoyens à retourner dans leurs régions sécurisées et la détermination des pouvoirs publics à accompagner ce retour à travers la mobilisation des moyens pour un cadre de vie décent et moderne», a indiqué le ministre lors de la cérémonie de raccordement de 250 foyers de la localité de Bazoul dans la commune de Taher, au réseau de gaz naturel.

Il a dans ce contexte attesté que des efforts colossaux sont déployés pour l’ouverture de routes, le raccordement «des points les plus reculés» aux réseaux de gaz naturel, d’électricité et d’eau potable soulignant l’apport de ces projets dans la redynamisation des divers créneaux d’investissement dans ces régions notamment dans la filière agricole. M. Bedoui, rappelant les sacrifices consentis par la wilaya de Jijel durant la décennie noire, a affirmé que «le développement de cette région conforte les efforts de l’Etat œuvrant à impulser un nouvel élan dans cette région et témoigne d’une Algérie qui œuvre à panser ses blessures et s’oriente vers le développement dans ses zones les plus reculées». Le ministre a inspecté dans la commune d’El Milia, le chantier de réalisation d’un château d’eau devant assurer une alimentation en eau potable (AEP) pour six localités à partir du barrage Boussiaba, où il a insisté sur l’accélération des travaux de ce projet.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire devra poursuivre sa visite en présidant la cérémonie de remise des clés de 116 logements sociaux, inaugurer un hôtel de statut privé à El Milia avant de lancer le chantier d’un lycée de 600 places pédagogiques dans la commune Kheiri Oued Adjoul.