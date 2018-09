CR Belouizdad 0 - O Médéa 1 : L’OM dans une forme Olympique

L'Olympique de Médéa, battu à domicile en début de semaine par le MC Alger, a réalisé une belle performance, hier au stade du 20-Août. Les coéquipiers du capitaine Addadi, auteur de l'unique réalisation de cette confrontation, ont pris le dessus sur le CR Belouizdad, à l'issue d'une rencontre équilibrée et très disputée.

Les deux formations sont tout de suite rentrées dans le vif du sujet. Adoptant des schémas tactiques pratiquement identiques et un bloc relativement médian (4-5-1, avec toutefois un échelonnement différent), les deux teams ont opté pour la prudence, en alignant un milieu bien fourni. Cela dit, les deux adversaires du jours ont d'entrée affiché leur intentions offensives. Se distinguant par une bonne reconversion et un jeu plutôt fluide, Belouizdadis et Olympiens se sont pratiquement rendus coup pour coup. Notamment en première période, durant laquelle chaque équipe s'est procuré de nettes occasions de scorer. 17', Balegh, seul face au portier, voit sont tir mourir dans le petit filet extérieur du portier Khiter. Deux minutes plus tard, Motrani réplique, mais le cuir est bien capté par le gardien Meziane. 23', le tir croisé de Sameur a failli faire mouche. Le gardien du Chabab était battu, mais la balle est repoussée par la barre transversale. À la demi-heure de jeu, Bourenene s'élève plus haut que les défenseurs centraux olympiens, pour reprendre de la tête le centre au point de penalty de Selmi. Le ballon est passé tout près du cadre. La seconde période a repris avec beaucoup de duels au milieu du terrain et de l'agressivité dans le jeu. Les deux coachs ont décidé de réduire les espaces. Il a fallu attendre les vingt dernières minutes de jeu, pour assister à une véritable occasion de but. Chettal contraint Khiter à la parade pour sortir la balle en corner. 73', Bourenene manque de peu de tromper la vigilance du portier de l'OM, d'une belle aile de pigeon. 75', Khiter se couche pour repousser le tir de Boulekhoua. Juste après, les protégés de Hammouche, qui avaient choisi de défendre surtout en opérant par des contres, ont repris les choses en mains. Notamment avec Abdelhafid et Chekhrit qui ont apporté plus d'animation au compartiment offensif. 78', Chekhrit, seul face au gardien, manque lamentablement le cadre. 81', Addadi parvient à ouvrir la marque pour les visiteur, d'un joli tir lointain. Le gardien Meziane a été trompé par le rebond. Malgré les quelques tentatives, les camarades de Balegh ne parviendront pas à revenir au score. Une défaite qui va sans doute compliquer un peu plus la situation, peu reluisante déjà, du Chabab. De son côté, l'Olympique de Médéa, qui n'a toujours pas remporté la moindre victoire à domicile, va certainement retrouver un peu plus de sérénité et de confiance, grâce à ce précieux succès.

Rédha M.