ASAM : Adjali annonce sa démission

Lakhdar Adjali pourrait ne pas faire long feu à l’AS Ain Mlila. Le technicien a annoncé qu’il quittait son poste, vendredi, à l’issue du match nul (0-0) concédé à domicile face au champion en titre, le CSC. L’ancien international n’aura tenu donc en tout et pour tout que six journées au cours desquelles il a réalisé un bilan plutôt mitigé. En effet, sous sa conduite, l’ASAM a réalisé deux victoires, (CRB sur tapis vert et ESS 1-0), une défaite face au MCO (3-1) et trois matches nuls (OM-ASAM 0-0, ASAM –JSK 1-1 et ASAM-CSC 0-0).

Néanmoins, ces résultats en dents de scie ne peuvent expliquer à eux seuls la démission de Lakhdar Adjali. Ce dernier n’a pas souhaité s’étaler sur les raisons qui l’ont poussé à jeter l’éponge, mais l’on comprend à travers ses déclarations qu’il subsisterait un profond malaise avec ses dirigeants. « Je préfère m’en aller plutôt que de laisser certains piétiner mon honneur (sic)», a-t-il dit.

L’on ne sait pas quelle suite donnera la direction de l’ASAM à cette démission et aux déclarations qui en ont découlé, mais il semblerait que le technicien jouirait du soutien d’une partie des supporters qui ont demandé, dans la foulée de l’annonce de sa démission, son maintien à la tête de la barre technique de l’équipe première.

A l’heure où nous mettons sous presse, l’avenir de Lakhdar Adjali à l’ASAM reste flou. Une réunion avec les dirigeants dans les prochaines heures devrait éclaircir définitivement la situation.

Amar B.