Dans la lucarne : Le CRB est-il sorti du tunnel ?

Le club au célèbre « V » vit des moments pas faciles du tout. Il est actuellement, sur le plan des résultats techniques, à la traîne. Ce qui fait qu’il occupe, après cinq journées déjà, la dernière loge avec seulement deux petits points. Il faut reconnaître là aussi qu’il a réussi à remonter un handicap de trois points suite au forfait qu’il avait concédé à domicile faute de licences. Ses ennuis financiers lui ont fait très mal. Là aussi, il faut surtout mettre en exergue la situation de mésentente entre dirigeants. Le président avait brillé par son absence en raison d’un manque flagrant d’entente entre dirigeants. C’est lui qui faisait tout dans ce club. Toutefois, ces derniers temps et notamment depuis le sacre en coupe d’Algérie, les choses entre les uns et les autres se sont vraiment détériorées. Le président en place affirmait, à gauche et à droite, qu’il est tout seul dans le club. C’est lui qui apporte les ressources financières alors que les autres, selon lui, n’étaient là que pour voir l’évolution des choses pour ne pas dire autre chose. Au club, les joueurs, le public et l’environnement direct dans son ensemble veulent que la situation soit aplanie une fois pour toute, mais en changeant le président actuel. C’est-à-dire qu’ils ne veulent plus revivre l’épisode qui les avait contraints à déclarer forfait sur leur propre terrain. Une situation que personne n’avait admis du fait que le CRB était depuis 1962 très bien organisé et même cité en exemple par tous les clubs. Toutefois, la situation a obligé le CSA, présidé par Chetouf, à agir. D’abord, il avait expliqué pourquoi il n’avait pas remis au début les 04 milliards de centimes. Puis, il l’avait décidé en raison du fait que le CSA possédait 75% des actions du club professionnel. Les membres du CA du CRB avaient décidé alors de « dégommer » Bouhafs de la présidence. Il y avait même une réunion au sommet qui avait intronisé Boucetta comme président du Conseil d’Administration. Certes, il y avait les absences de Malek et Gana, même s’ils étaient invités à cette réunion, mais la décision a été ainsi prise pour « éjecter » Bouhafs de la présidence. Ce dernier ne reconnaît pas cette décision du fait, dit-il, que « la loi est claire où il est interdit aux responsables du CSA de cumuler des responsabilités au niveau de la SPPA ». Par conséquent, on ne peut pas dire que ce club est sorti de l’auberge. Car, le président, l’objet des critiques du CSA, mais aussi des joueurs et autres, ne veut pas quitter la présidence. Il l’avait répété qu’il ne partira pas. C'est-à-dire qu’il ne le fera, comme il l’a toujours dit, qu’après la venue d’une entreprise nationale qui prendrait les rênes du club. A vrai dire, ce que l’on constate, c’est qu’on est en face d’un président qui s’accroche du fait qu’il avait engagé de l’argent et qui ne veut pas partir sans se faire rembourser tout ce qu’il avait mis dans le club. D’autres sont venus, mais ils n’ont pas l’argent qui va servir véritablement de départ pour le CRB. C'est-à-dire, ils ne sont là que pour gérer l’argent des autres. Et cette entreprise publique, qui aurait accepté de devenir le propriétaire majoritaire, ne semble pas pressée pour faire le « grand plongeon ». Car, ce n’est pas facile, par les temps qui courent, de s’avancer dans une situation d’un club surendetté. Il faudra vraiment que la solidarité de tous soit au point pour espérer sauver ce qui peut l’être. Comme dirait l’autre, « les hommes ne posent que les problèmes qu’ils peuvent résoudre ».

Hamid Gharbi