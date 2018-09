COA : Nettoiement à Aïn Taya à l’occasion de La journée mondiale de nettoyage

Le Comité Olympique et Sportif Algérien a organisé, à l’occasion de la journée mondiale de nettoyage «World cleanup day», hier, samedi 15 septembre, à Déca plage, Ain Taya, une campagne de nettoiement de l’ environnement.

Pour marquer cette journée, le COA avait proposé notamment un programme comportant des activités sportives et environnementales.

Cette opération de nettoiement de l’environnement est organisée en collaboration avec des partenaires, à savoir «let’s do it » Algérie, l’APC d’Ain Taya, la DJSL d’Alger, la DGPC, l’USTHB et le mouvement associatif. L’opération a regroupé près de 1.000 participants.