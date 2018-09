Ligue 2 (6e journée) L’ASO maintient le cap

L'ASO a consolidé sa position de leader à l'occasion de la sixième journée du championnat de Ligue Deux, peu prolifique en buts. Seules les formations de Chlef et de Biskra ont su tirer leur épingle du jeu lors de cette manche, marquée par de nombreux scores vierges. Les poulains du coach Zaoui, en manque d'efficacité offensive, sont difficilement parvenus à bout de la très accrocheuse équipe du NC Magra. C'est dans l'ultime minute de la partie que les locaux ont arraché la victoire face au nouveau promu (1-0). L'unique réalisation de la rencontre a été l'œuvre de Benhamla sur pénalty. De son côté, la formation phare de la région des Zibans s'est installée sur le podium à l'issue de sa victoire sur l'USM Blida. Les poulains du coach Leknaoui ont largement disposé de la modeste équipe de la ville des Roses, qui n'arrive toujours pas à trouver son équilibre à tous les niveaux (4-1). Après avoir résisté en première période, les joueurs de Latreche se sont écroulés au retour des vestiaires. La partie était assez serrée durant le premier half. Les locaux ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Messaadia sur pénalty (24'), avant que Haddef ne remette les pendules à l'heure, trois minutes plus tard. Avec plus de détermination, les joueurs de l'USB ont fait la différence en seconde période. Kabari redonne l'avantage au locaux (57'), avant que Dekhia n'aggrave la marque (62'). 71', Benachour scelle le sort de la partie en transformant le second pénalty accordé par l'arbitre Boucetta. Une défaite qui complique la situation de l'USMB, désormais en position de relégable. Par ailleurs, le derby de l'Est entre les deux vieilles connaissances, à savoir l'USM Annaba et la JSM Skikda, s'est soldé par un score de parité vierge au stade du 19- Mai. Les deux formations n'ont pas pu se départager. A noter que les visiteurs, qui quittent la position de premier relégable grâce au point du nul, ont terminé le match à dix après l'expulsion du défenseur Hadda (67'). Dans le bas du tableau, l'USMH, qui n'a toujours pas enregistré de victoire, demeure lanterne rouge, malgré le précieux nul ramené d'Oran face à l'ASMO (0-0). De son côté, le Raed de Kouba, accroché à domicile par le mouloudia de Saida (0-0), occupe toujours la position de second relégable. Les autres rencontres de cette journée, à savoir A Bou Sâada -JSM Béjaia et RC Relizane -MC El Eulma se sont soldées par un nul vierge.

R. M.