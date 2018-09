Match avancé (6e journée) : L’AS Aïn M’lila et le CS Constantine se neutralisent

L'AS Aïn M'lila s'est neutralisée avec le CS Constantine (0-0) en match avancé de la 6e journée du championnat de Ligue 1-Mobilis de football, disputé vendredi au stade du 1er-Novembre (Batna).

Un score qui cependant ne reflète pas la vraie physionomie de ce derby de l'Est, car marqué par un jeu ouvert et plusieurs occasions nettes de scorer, d'un côté comme de l'autre. L'ASAM a en effet buté sur la barre transversale, au moment où le champion d'Algérie en titre, le CSC s'est vu refuser un but en deuxième mi-temps pour une position de hors jeu. Un résultat qui permet à l'ASAM et au CSC de rejoindre provisoirement l'USM Alger et la JS Kabylie à la deuxième place du classement général, avec neuf points pour chaque club.

L'USMA et la JSK comptent cependant un match en moins, puisque les Canaris se déplacent chez le MC Alger le 16 septembre courant, alors que l'USMA devra attendre le 11 octobre prochain pour disputer son match de la sixième journée. Ce sera en déplacement chez l'USM Bel-Abbès, à 18h.