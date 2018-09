DRB Tadjenanet, Kamel Bouhellal : « J’ai pris mes fonctions »

Le nouvel entraîneur du DRB Tadjenanet (Ligue 1 de football), Kamel Bouhellal, a annoncé qu'il a pris ses fonctions hier samedi, avec l'objectif de maintenir le club parmi l'élite. «J'ai rapidement trouvé un terrain d'entente avec la direction du DRBT, avec laquelle je me suis engagé jusqu'à la fin de la saison en cours et avec l'objectif de maintenir le club en Ligue 1-Mobilis», a détaillé l'ancien coach du Paradou AC. Bouhellal (52 ans), qui a dirigé d'autres formations algériennes telles que l'USM Blida, le RC Kouba, la JS Kabylie et le MC El-Eulma, a succédé au Tunisien Hamadi Daou (50 ans), qui a été démis de ses fonctions dernièrement pour «insuffisance de résultats». En effet, le DRBT n'avait remporté aucune victoire sous les commandes du Tunisien, d'où cette décision de procéder à un changement au niveau de la barre technique, avec l'espoir de «provoquer un déclic» chez les joueurs. «Le DRBT possède un bon groupe, comportant à la fois des éléments expérimentés et des jeunes qui veulent émerger. Mon rôle consiste à trouver le bon amalgame pour en faire une équipe compétitive, qui réussira à atteindre les objectifs du club», a ajouté Bouhellal, en se disant «optimiste» quant à sa capacité à assurer le maintien.

Le DRBT occupe actuellement 13e place au classement général de la Ligue 1 Mobilis, qu'il partage ex-aequo avec le CA Bordj Bou- Arréridj et l'USM Bel-Abbès, avec trois points chacun. Il a signé sa seule victoire mardi dernier contre le CA Bordj Bou-Arréridj (3-1). Son prochain match en Championnat l'opposera à l'ES Sétif, à laquelle il rendra visite le 17 septembre courant, pour le compte de la sixième journée.