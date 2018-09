Stade du 5-Juillet : Les billets électroniques opérationnels prochainement

L’accès des amateurs de football au stade du 5-Juillet (Alger) par voie de billets électroniques «sera opérationnel dans quelques semaines», a assuré, hier à Alger, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. «Cette opération devrait démarrer à la fin du mois d’octobre prochain, au niveau du stade du 5-Juillet, et elle se fera en collaboration avec le ministère de la Défense nationale», a détaillé le MJS, en marge des Championnats d’Afrique des moins de 14 ans de tennis, clôturés samedi Bachdjarah (Alger). Hattab a profité de l’occasion pour annoncer que «même les stades de Baraki et de Tizi Ouzou», qui sont actuellement en cours de réalisation, «seront modernisés», avec notamment «des espaces verts, la connexion à internet et l’accès par voie de billets électroniques», a-t-il encore précisé. D’importants travaux, pour lesquels «l’État a dégagé une importante enveloppe» pour qu’à l’avenir «les supporters soient dans les meilleures conditions possibles». Des études ont démontré en effet que «les longs moments de vide» que traversent les supporters pendant un match de football les poussent parfois à mal se comporter. «Mais, avec les nouvelles commodités et l’accès au réseau internet», ils ne devraient plus s’ennuyer.