Coupe de la CAF (Quart de finale aller), Aujourd’hui à 20h à Port-Saïd : Al Masry - USMA : Faire le nécessaire dès l’aller

Important rendez-vous ce soir pour l’USM Alger en terre égyptienne, face à Al Masry Port-Saïd, comptant pour la manche aller des quarts de finale de la coupe de la CAF. La rencontre s’annonce très difficile pour les deux équipes qui disposent d’un sérieux potentiel. L’USMA, qui s’est fixé comme principal objectif cette saison de décrocher sa première étoile africaine, est bien préparée sur tous les plans afin de négocier à bon escient le match aller face à la formation égyptienne qui l’attend de pied ferme. L’entraîneur usmiste, Thierry Froger, n’a rien laissé au hasard. Il a fait le nécessaire sur les plans psychologique, physique et technico-tactique, afin que ses poulains soient à la hauteur des attentes de tous les Usmistes. Koudri et ses camarades sont conscients que ce ne sera pas une partie de plaisir face à Al Masry qui est un redoutable adversaire. La délégation usmiste, qui se trouve sur place depuis mercredi passé, a eu le temps de s’acclimater avec l’ambiance et l’environnement locaux. Elle a pris ses quartiers dans la ville d’El Ismailia afin de s’éloigner quelque peu de la pression de Port-Saïd. Ce n’est que depuis hier matin que la délégation usmiste s’est rendue à El Ismailia par bus. Les deux villes ne sont distantes que de 85 km. Zemmamouche and Co ont été mis dans de bonnes conditions sur tous les plans. Ils ont bénéficié d’un bon terrain d’entraînement à El Ismailia, avec une pelouse en gazon naturelle impeccable. Ils ont eu le temps de peaufiner comme il se doit l’aspect technico-tactique. Seule absent de marque pour la rencontre de ce soir, l’excellent milieu de terrain, Benkhemassa, qui est sous le coup d’une suspension. C’est l’expérimenté Koudri qui devra pallier cette défection. Par ailleurs, plus ou moins incertain pour ce rendez-vous important en raison d’une blessure à la cuisse, Meftah, qui a été ménagé par le staff technique, mais qui a participé aux deux dernières séances d’entraînement de son équipe, va mieux. Il pourrait être aligné d’entrée par Thierry Froger. Fort de sa riche expérience, notamment dans les compétitions continentales, Meftah sera d’une grande utilité à son équipe s’il s’avère qu’il a bien récupéré de son bobo. Parce que pour ce genre de confrontation où l’engagement physique sera total, seuls les éléments prêts à 100% seront titularisés. Sinon, pour le reste, le coach de l’équipe algéroise ne devra pas trop chambouler son team. Zemmamouche gardera les buts, Meftah (ou Chikhoune ) évoluera à droite de la défense, Cherifi en latéral gauche. Chafai et Benyahia composeront la paire centrale. Au milieu du terrain, Benguit, Koudri et Chitta auront la lourde tâche de pousser l’équipe vers l’avant. En attaque, Meziane et Benmoussa sur les ailes, et Ibara en pointe composeront la ligne offensive des Rouge et Noir. Soit un onze bien huilé, qui devra absolument tenir tête à Al Masry, et pourquoi pas espérer rentrer à la maison avec la victoire. D’ailleurs, les joueurs savent bien que la qualification se jouera dès le match aller, en attendant le retour au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, qui l’abritera. En effet, en raison de la non-homologation du stade Omar-Hamadi par la CAF, les dirigeants usmistes ont porté leur dévolu sur ce stade. C’est un trio arbitral sénégalais qui dirigera la rencontre. L’USMA tient absolument à faire sensation et à marquer l’histoire de cette édition de la coupe de la CAF, qu’elle espère à tout prix remporter. C’est tout le souhait des milliers d’inconditionnels usmistes qui y croient vraiment. Aux joueurs de se montrer à la hauteur…

Mohamed-Amine Azzouz