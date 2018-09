Ligue des champions d’Afrique (quart de finale aller) : L’Entente de Sétif s’impose petitement devant le WAC (1 à 0)

L’ES Sétif a battu, vendredi soir au stade du 8-Mai 1945, les Marocains du Wydad Casablanca, par 1 but à 0 (score acquis à la mi-temps), en quart de finale aller de la Ligue des champions africaine de football.

Un petit succès, certes, mais un succès ô combien important pour les Sétifiens qui devront se rendre au Maroc pour un match retour qui s’annonce très difficile face à un redoutable adversaire. Dans un stade du 8-Mai 1945 à guichets fermés, les deux équipes n’ont pas mis beaucoup de temps à entrer dans leur match, se donnant la réplique dès les premières minutes de la partie. L’emprise sétifienne sur le jeu se matérialise dès la 4’ par Bouguermouna, qui pèche dans la finition, avant que l’attaquant marocain Smaïl El- Hadad ne lui réponde 4 minutes plus tard après un long slalom dans la défense de l'Entente. Les poulains de l’entraîneur Taoussi finiront par trouver la faille par l’entremise de l’Ivoirien Dimoande (16’), bien servi par Akram Djahnit. Le Wydad de Casablanca aurait même pu se faire surprendre dans la foulée par Ferhani.

L’Entente a par la suite laissé la possession du ballon à son adversaire, préférant clairement jouer en contre-attaque. Menés par un Djabou des grands soirs, les Noir et Blanc auraient pu aggraver la marque à plusieurs reprises, si Boguelmouna (54’) et Djahnit s’étaient montrés moins maladroits face à l’excellent gardien El-Kharoubi. Malgré quelques frayeurs en fin de match, L’ESS parviendra à préserver ce maigre avantage, en sachant contenir tous les assauts du champion d’Afrique en titre sans jamais vaciller. Au match retour, prévu dans une semaine, une intense bataille attend Boultif et ses camarades qui devront réitérer la même prestation défensive du match aller, et pourquoi pas inscrire ce petit but à l’extérieur qui leur permettrait d’accéder au dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions africaines, quatre ans après l’épopée inoubliable de 2014.

Déclarations

Rachid Taoussi (ES Sétif) : «Ce fut une belle rencontre très animée des deux côtés. Les deux équipes ont livré un match de haut niveau, et chacune a essayé d’assurer un résultat qui lui permettrait de jouer sereinement le match retour. On a éprouvé une grande difficulté du fait qu’on voulait marquer des buts et éviter d’en encaisser devant une équipe marocaine performante. Je n’avais pas beaucoup de choix quant aux joueurs à aligner pour ce match. Je remercie mes joueurs pour leur investissement, leur rigueur et leur détermination. Nous avons raté beaucoup d’occasions pour marquer, et le match retour sera très difficile. Je connais le potentiel du WA Casablanca, mais l’ES Sétif garde toutes ses chances dans cette compétition continentale.»

Youcef Achami (WA Casablanca) : «Je félicite l’ES Sétif pour cette victoire. Chaque équipe a eu sa mi-temps, et le WA Casablanca a mieux joué du retour des vestiaires, avec une transition plus rapide entre défense et attaque à la récupération du ballon. On a créé des occasions pour marquer, mais on manquait d’efficacité et de touche finale. Le WA Casablanca dispose de ses armes pour renverser la situation en match retour, d’autant qu’il aura l’avantage du terrain.»