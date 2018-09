La responsabilité de l’état français reconnue dans l’assassinat de Maurice Audin : Le président Macron souhaite l’approfondissement du travail de vérité

«Il importe que cette histoire soit connue, qu’elle soit regardée avec courage et lucidité», a-t-il dit dans une déclaration remise à Josette Audin, veuve de Maurice, appelant à l'approfondissement du travail de vérité qui doit ouvrir la voie à une «meilleure» compréhension du passé français et à une volonté «nouvelle» de réconciliation des mémoires et des peuples français et algérien. «Il en va de l’apaisement et de la sérénité de ceux qu’elle a meurtris, dont elle a bouleversé les destins, tant en Algérie qu’en France», a-t-il ajouté, soulignant qu'une reconnaissance «ne guérira pas leurs maux». Pour le chef d'Etat français, «il restera sans doute de l’irréparable en chacun mais une reconnaissance doit pouvoir, symboliquement, délester ceux qui ploient encore sous le poids de ce passé». En ce qui concerne la torture pratiquée systématiquement contre les Algériens lors de la guerre de Libération nationale, le président Macron a indiqué que les Français, aujourd’hui comme hier, «refusent d’être assimilés à ceux qui l’ont instituée et pratiquée». Il a rappelé que la torture s'est instituée «sur un fondement légal» (les pouvoirs spéciaux) qui a donné lieu à un «terreau malheureux d’actes parfois terribles». «Certes, la torture n’a pas cessé d’être un crime au regard de la loi, mais elle s’est alors développée parce qu’elle restait impunie. Et elle restait impunie parce qu’elle était conçue comme une arme contre le FLN, qui avait lancé l’insurrection en 1954, mais aussi contre ceux qui étaient vus comme ses alliés, militants et partisans de l’indépendance, une arme considérée comme légitime dans cette guerre-là, en dépit de son illégalité», a-t-il regretté. «Il en va enfin du devoir de vérité qui incombe à la République française, laquelle dans ce domaine comme dans d’autres, doit montrer la voie, car c’est par la vérité seule que la réconciliation est possible et il n’est pas de liberté, d’égalité et de fraternité sans exercice de vérité», a-t-il affirmé. Pour lui, la République ne saurait «minimiser ni excuser» les crimes et atrocités commis durant ce conflit, précisant que cette reconnaissance vise notamment à «encourager le travail historique sur tous les disparus de la Guerre d’Algérie». A cet effet, il a indiqué qu'une dérogation générale, dont les contours seront précisés par arrêtés ministériels après identification des sources disponibles, «ouvrira à la libre consultation tous les fonds d’archives de l’Etat qui concernent ce sujet», appelant ceux qui auraient des documents ou des témoignages à livrer à «se tourner vers les archives nationales pour participer à cet effort de vérité historique».



M. Zitouni : « Un pas positif louable. »



Après 61 années et 9 présidents français, Maurice Audin est enfin réhabilité ! Et pour cause, La France reconnaît officiellement sa responsabilité dans la disparition et la torture, durant la guerre de Libération nationale, du militant français anticolonialiste qu’il était. «Nous prenons acte de ce pas que nous jugeons positif et louable», a réagi le gouvernement algérien par la voix du ministre des Moudjahidine. En effet, Tayeb Zitouni valorise et salue la reconnaissance par le chef d’Etat français, Emanuel Macron, de la responsabilité de la France coloniale dans la torture puis l’assassinat, en juin 1957, du jeune mathématicien, si engagé pour la cause algérienne durant la révolution de 1er Novembre 1954, et considère que l’ouverture de cette porte en appellera d’autres reconnaissances.

Le ministre a qualifié de «pas positif louable» la reconnaissance par l'Etat français de sa responsabilité dans la disparition et la torture, durant la guerre de Libération nationale, de Maurice Audin. Les crimes perpétrés par les autorités françaises contre les Algériens durant l'ère coloniale «ne peuvent être niés que par un oublieux et un ignorant de l'histoire», ajoutant que le pas du président français «est une preuve qu'il y aura davantage de reconnaissances», dit-il. Par ailleurs, M. Zitouni a fait savoir que les commissions en charge des dossiers de restitution des archives nationales liées à la période coloniale et des crânes des résistants algériens se trouvant au Musée de l'homme de Paris ainsi que l'indemnisation des victimes des essais nucléaires au Sahara algérien «sont encore à pied d'œuvre et leurs résultats connus prochainement».

Cette réaction de Zitouni intervenait dans la foulée de l’action du président français vis-à-vis à la veuve de Maurice Audin, dans son domicile situé à Bagnolet, dans la périphérie de Paris. Sur place, Emanuel Macron lui a remis une lettre dans laquelle il reconnaît que son regretté époux est mort «sous la torture» du fait du système «institué» alors en Algérie par la France. «Audin a bel et bien été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à son domicile», lit-on dans cette missive. Allant plus loin, le successeur de François Hollande admet que son pays avait mis en place, durant la Guerre d’Algérie, un «système» entraînant des actes de «torture», donnant un coup d'accélérateur à ce «chantier mémoriel», source de «nombreuses » blessures pas encore refermées dans les deux rives de la Méditerranée. «Il importe que cette histoire soit connue, qu'elle soit regardée avec courage et lucidité. Il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux qu'elle a meurtris (...) tant en Algérie qu'en France », a estimé Macron qui affiche son «volontarisme» sur les sujets mémoriels. Le président a également promis l'ouverture des archives sur le sujet des disparus civils et militaires, français et algériens.

Pierre Audin :

« le début d’une nouvelle étape »

Pierre Audin a estimé que «c'est le début d'une nouvelle étape», après la déclaration jeudi du président Emmanuel Macron reconnaissant la responsabilité de l'Etat français dans la disparition et l'assassinat de son père.

Le fils de Maurice Audin, Pierre, a appelé hier les témoins de la guerre de Libération nationale à «dire la vérité» et à «transmettre les documents» sur l'assassinat de son père par l'armée française, survenu il y a 61 ans. Intervenant sur les ondes de FranceInfo, Pierre Audin a estimé que «c'est le début d'une nouvelle étape», après la déclaration jeudi du président Emmanuel Macron reconnaissant la responsabilité de l'Etat français dans la disparition et l'assassinat de son père. «C'est le début d'une nouvelle étape. Ce qui est important, c'est que le président de la République a reconnu que la torture était un système qui était essentiellement une arme politique, qui ne servait qu'à terroriser la population et qu'il décide d'ouvrir les archives concernant tous les disparus, pas seulement mon père», a-t-il répondu au journaliste, appelant les témoins de l'époque à parler. «Tout est prescrit et tout est amnistié depuis longtemps. Désormais, il faut dire la vérité et transmettre les documents qui permettront de savoir, pour mon père et pour des milliers d'autres, ce qui est arrivé précisément», a-t-il soutenu, regrettant qu'il ait fallu 61 ans pour que l'Etat français reconnaisse sa responsabilité dans ce crime.

Il a rappelé, par ailleurs, qu'il est «tout à fait clair» à l'époque que «quand les militaires annonçaient que quelqu'un s'était évadé cela voulait dire qu'il avait été assassiné». «C'était un langage codé, mais dans le système de terreur qui régnait à Alger à ce moment-là, il est tout à fait clair que c'était ce que ça voulait dire. Il n'y avait pas d'ambiguïté», a-t-il précisé, exprimant son étonnement devant le cas de son père où les responsables de son assassinat «ont carrément été jusqu'à mimer une scène d'évasion».



L’historienne Raphaëlle Branche :

un changement « radical »



La reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la torture est un changement «radical» dans la position officielle de la France, a estimé l'historienne Raphaëlle Branche auteure de La Torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie (2001). «Cette reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la torture, la mort puis la disparition du corps d’un homme désarmé, arrêté parce qu’il était soupçonné d’appartenir à un mouvement clandestin opposé au maintien de l’Algérie française, marque un changement radical dans la position officielle de la France», a-t-elle expliqué dans une interview au Monde, soulignant qu'il ne sera «plus possible de nier le caractère systématique de la torture en Algérie». Pour Raphaëlle Branche, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Rouen, le président Emmanuel Macron, «en se démarquant des propos de ses prédécesseurs qui n’avaient reconnu que des actes minoritaires et déviants», reconnaît que la torture fut «un élément indispensable du dispositif répressif que l’armée française mit en place dès le début de la guerre». «Il ne sera plus possible désormais de nier son caractère systématique: elle appartenait à l’arsenal disponible pour les militaires chargés de mener une guerre aux formes inédites, dans une population qu’ils connaissaient mal», a-t-elle ajouté, soulignant qu'au-delà des personnes arrêtées et soumises à ces violences, «la cible essentielle de la torture était la population civile». Elle considère que Maurice Audin «pouvait être le symbole des victimes de la torture pendant la guerre d’Algérie, dont toutes ces caractéristiques le distinguaient, c’est parce que cette violence avait été ordonnée et accomplie dans le cadre d’une lutte beaucoup plus large, à laquelle toutes les victimes appartenaient», soulignant qu'en reconnaissant la vérité sur la mort de Maurice Audin, le président Macron «reconnaît la vérité sur le système répressif mis en place à l’époque et a continué sous la Ve République». Réfutant l'existence d'une «guerre de mémoire» entre la France et l'Algérie, l'historienne a estimé qu'«il y avait un mensonge, et ce mensonge-là a disparu». «Les Algériens n’ignorent rien de la réalité du caractère massif de la torture pendant la guerre d’indépendance, des exécutions sommaires, des tortures et des autres violences illégales accomplies par les forces de l’ordre françaises. Cette déclaration ne leur apprendra rien.

En revanche, elle leur dira qu’en France aussi les discours officiels sur le passé peuvent changer», a-t-elle fait remarquer, considérant que cette reconnaissance était «attendue par beaucoup». Plaidant pour le partage d’une exigence de vérité entre les deux pays, Raphaëlle Branche a indiqué qu'en reconnaissant que des crimes ont été accomplis par des militaires français pendant la guerre, «Emmanuel Macron ne peut oublier l’histoire coloniale plus que centenaire»