3e étape de l’exercice démonstratif « Iktissah-2018 » à Béchar : UN GRAND ESPRIT DE COMBAT

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a supervisé, au 4e jour de sa visite en 3e Région militaire à Béchar, l’exécution de la troisième étape de l’exercice démonstratif combiné avec munitions réelles «Iktissah-2018», a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué.

«A l’entame et à l’entrée du siège du commandement de la Région, le général de corps d'Armée, accompagné du général-major Saïd Chengriha, commandant de la Région, a observé un moment de recueillement sur l’âme du vaillant Chahid Mustapha Ben Boulaïd, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de nos valeureux Chouhada», ajoute le MDN. Ensuite et au siège du commandement de la 40e Division d’infanterie mécanisée (DIM), le général de corps d'Armée a suivi une présentation animée par le commandant de Division, directeur de la troisième et dernière étape de cet exercice ayant pour thème : «Le troisième groupement de forces en contre-offensive», et qui a porté sur le plan d’exécution et les différentes actions de combat à exécuter par des formations des forces terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire.

Au niveau du champ de tirs et de manœuvres de la Division, le général de corps d'Armée «a supervisé, de près, les différentes phases de l’exercice, exécuté avec un haut niveau de professionnalisme concrétisé à travers une étroite coordination entre les formations engagées et un strict respect du plan d’action et de timing, ainsi qu’une grande précision de tirs, ce qui illustre le fruit d’une rigueur dans la préparation, la planification et l’exécution des différentes actions de combat, ainsi que la grande conscience des cadres et des personnels de leurs responsabilités qui sont essentiellement la bonne préparation et la permanente disponibilité, dans toutes les circonstances, à accomplir le devoir sacré de défendre la souveraineté de l’Algérie, sa stabilité et son unité», ajoute le communiqué. «En veillant personnellement à l’établissement d’une évaluation objective du déroulement de l’exercice ‘‘Iktissah 2018’’, le général de corps d'Armée s’est réuni avec les cadres et les éléments ayant pris part à l’exercice au niveau des Secteurs opérationnels centre et nord de la 3e Région militaire, où il a salué leur grand esprit de combat, affiché au cours de l’exécution des différentes missions assignées», relève le MDN.

Il a indiqué que «la concrétisation des objectifs majeurs exige la conjugaison de tous les efforts et le partage des responsabilités entre les différentes composantes de l'ANP, car les résultats ne pourraient être réalisés qu’avec la synergie des efforts de tous, de sorte que les ressources humaines et matérielles que recèle l'ANP soient des véritables atouts et des facteurs d’appui qui propulsent avec force nos personnels militaires aux rangs de la réussite leur permettant, donc, d’assumer de diverses responsabilités, d’accomplir les différents devoirs et missions et d’optimiser leur rendement et leur niveau professionnel et opérationnel». «Dans ce sens précisément, s’avère le raisonnement dialectique et logique entre la véracité de la concrétisation des programmes de préparation au combat et le mérite de la réussite des exercices tactiques d’essai», a-t-il dit. «De cela, se confirme davantage la crédibilité de l’ensemble du système de formation.

Une logique qui nous a incités en tant que Haut Commandement, appuyé par le soutien indéfectible et les orientations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à veiller toujours à atteindre un niveau supérieur en matière d’interopérabilité, notamment sur le plan de la synergie des efforts de préparation et de formation qui nous permettront, avec l’aide d’Allah, de maîtriser les tenants et les aboutissants du développement de nos Forces armées et de promouvoir leur disponibilité opérationnelle dont nous œuvrons, sans répit, à maintenir les niveaux au diapason des grandes étapes prometteuses que nous avons parcourues», a-t-il poursuivi. Le général de corps d’Armée a affirmé que «la persévérance, ayant marqué tous les hommes durant toutes les phases de l’exercice, dénote clairement leur parfaite assimilation des programmes de préparation au combat et leur immuable engagement à accomplir leur devoir quant à la réussite de ces efforts considérables de préparation. Cet esprit moral mérite d’être valorisé, et l’ensemble des personnels ayant pris part à cet exercice méritent, eux aussi, d’être salués et félicités pour leurs grands efforts consentis tout au long de l’année écoulée de préparation au combat, notamment durant les préparatifs et le déroulement de cet exercice». «A ce titre, les exercices exécutés sur le terrain avec succès au terme de l’année d’instruction ou à son entame, à l’instar de cet exercice tactique auquel nous assistons aujourd’hui, témoignent tous des efforts considérables consentis, et de l’intégration qui ne cesse d’être renforcée au service de l’Armée nationale populaire et de son développement progressif ainsi que pour maintenir sa force et son état-prêt», a déclaré M. Gaïd Salah. «Atteindre et maintenir, voire promouvoir en permanence ces niveaux supérieurs de la disponibilité opérationnelle et de combat, constituent une mission dont le rôle principal incombe au militaire lui-même, car c’est un comportement professionnel que l’homme acquiert et avec lequel il s’imprègne lors des périodes d’enseignement et de formation. De surcroit, ce comportement se raffermit davantage durant les années de préparation au combat de différents niveaux et étapes», a-t-il conclu. A l’issue de cette rencontre, le général de corps d’Armée a suivi les interventions des personnels des unités des Secteurs opérationnels centre et nord «qui ont exprimé leur grande fierté et honneur d’appartenir à cette prestigieuse institution qu’est l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale». Le général de corps d’Armée a, par la suite, «passé en revue des unités de la 40e DIM ayant pris part à l’exercice ‘‘Iktissah 2018’’».