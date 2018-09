Conformément aux orientations du Président Bouteflika : Concrétiser tous Les programmes d’habitat

«Nous allons déployer tous nos efforts, pour concrétiser l’ensemble des programmes de l’habitat inscrits afin qu’ils soient livrés dans les délais, conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», a déclaré Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, dans une allocution prononcée, à l’occasion d’une cérémonie de distribution de 2.000 logements au profit des citoyens et des membres de l’ANP, organisée jeudi à la salle des conférences de la mosquée Ibn-Badis.

A ce propos, le ministre a souligné l’importance de cette action qui, dit-il, s’inscrit dans le cadre de la grande opération nationale de distribution de logements, qui a commencé le mois de ramadhan dernier au profit des différentes franges de la population.

Les bénéficiaires de ce quota (2.000 logements, toutes formules confondues) résident dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Aïn Témouchent, Relizane, Mascara, Tiaret, Tissemessilt et El Bayadh, a révélé le responsable avant de préciser que les 2.000 unités distribuées sont réparties entre 600 (LPL), 520 (Aadl), 501 (LPP), 240 (LPA) et 100 aides à l’habitat rural. Abdelwahid Temmar a mis en exergue l’effort exceptionnel et les investissements publics colossaux consentis par l’Etat afin de régler la crise du logement en rassurant les citoyens que le gouvernement va poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre tous les programmes en cours de réalisation. «L’opération va se poursuivre durant le semestre en cours. Le programme que nous allons distribuer aujourd’hui profite aux différentes franges de la société dont des victimes du terrorisme et des ayants droit. Ces programmes ne pouvaient voir le jour n’était le grand intérêt qu’accorde le Président la République au secteur de l’habitat, le plaçant parmi les priorités de son programme d’action et le dotant, ainsi, de tous les moyens financiers nécessaires afin que chaque citoyen puisse obtenir un logement décent», a-t-il souligné. Pour sa part, le wali d’Oran, M. Chérifi Mouloud, a fait savoir que le programme de distribution de logements (20.000 unités) dans ses différentes formules dans la wilaya va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. «Depuis décembre 2017 à ce jour, Oran a enregistré la distribution de plus de 8.700 unités publiques toutes formules confondues dont près de 4.000 logements publics locatifs, dans le cadre du programme du Président de la République. L’opération va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année en cours pour atteindre plus de 20.000 unités », a-t-il fait savoir. Le ministre de l’Habitat avait entamé sa visite dans la wilaya d’Oran en se rendant dans un nouveau groupement de logements Aadl dans la commune d’Es Sénia, où il a inauguré un établissement scolaire et a inspecté des logements en cours de réalisation. Sur place, M. Temmar a mis l’accent sur la nécessité de doter les nouvelles cités d’équipements publics et d’infrastructures de base et d’accompagnement, en particulier les écoles, établissements de santé, de sûreté, de sport, notamment les aires de jeux, les stades de proximité et les annexes de services.

Amel Saher