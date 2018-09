Train rapide Coradia sur la ligne Oran - Béchar : Exploitation commerciale demain

L’exploitation commerciale du train rapide «Coradia» de la ligne Oran-Béchar sera lancée demain, a-t-on appris des responsables de la gare ferroviaire d’Oran. Le directeur commercial de cette gare, Mebarek Noureddine, a indiqué que le départ du train se fera à partir de la ville de Béchar aux environs de 05h40mn et l’arrivée sera à Oran à 13h21mn. Le retour est programmé le même jour à 13h45 mn et l’arrivée à Béchar aux alentours de 21h00. Ce train à grande vitesse (120 km à l’heure) assurera sept voyages par semaine en aller- retour sur cette ligne, a-t-on fait savoir.

La mise en service de ce train qui fournit aux passagers un voyage confortable s'inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau de transport ferroviaire des voyageurs au niveau national, a-t-on souligné, signalant que le prix du voyage sur le train Coradia est fixé à 2.700 DA en première classe et 2.200 DA en 2e classe. Le train est composé de six wagons offrant au total 257 places dont 62 en 1ère classe. Il dispose d’un espace pour handicapés moteurs.