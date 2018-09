Autoroute Est-Ouest : Déviation provisoire du trafic au niveau de Mouzaïa à Blida

L'Algérienne Des Autoroutes (ADA) a annoncé jeudi le lancement des travaux de réalisation de la 1ère partie centrale de la gare de péage en pleine voie (BPV) de Mouzaïa (Blida) sur l'Autoroute Est-Ouest (sens Alger vers Oran), ce qui nécessitera une déviation provisoire du trafic au niveau de cette commune. Cette déviation d'un kilomètre, avec une réduction de trois à deux voies de circulation dans le sens Alger vers Oran, devait être mise en service à partir de la matinée d’hier vendredi. Elle permettra de reporter le trafic des véhicules sur la partie nord (en cours de réalisation) de la gare de péage en pleine voie (BPV) de Mouzaïa, indique l'ADA dans un communiqué. Un dispositif de sécurité ad hoc, avec une signalisation temporaire de chantier, de nuit comme de jour, a été mis en place à cet effet, ajoute la même source. La vitesse d'approche de la zone des travaux est limitée à 60 km/h pour les usagers en provenance d’Alger et à 40 km/h pour ceux provenant d’El Affroun (échangeur). La hauteur limite des véhicules est quant à elle permise à un gabarit de 5 mètres. Les travaux de réalisation de la 2e partie centrale de la gare de péage en pleine voie (BPV) de Mouzaïa (sens Oran vers Alger) seront, aussi, lancés, incessamment, informe l'ADA en soulignant que la réalisation de la 1ère partie de cette gare s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des travaux de réalisation des installations et équipements d’exploitation de l'Autoroute Est-Ouest. L'entreprise remercie enfin les usagers de leur compréhension et leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et celle du personnel travaillant sur l'autoroute.