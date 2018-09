Académie algérienne de la langue Amazighe : La loi portant sa création promulguée

La loi organique relative à la création de l’Académie algérienne de la langue amazighe est promulguée. En effet, ce texte très attendu puisqu’il s’agit d’une autorité de référence pour les questions liées à la langue amazighe, vient d’être publié dans le dernier Journal officiel n° 54, paru le 5 septembre 2018. Ce texte fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Académie instituée par l’article 4 de la Constitution qui déclare que tamazight est également langue nationale et officielle. En vertu de cette loi l’Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du Président de la République, est une institution nationale à caractère scientifique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle constitue l’autorité de référence dans les domaines liés à la langue amazighe. En vue de concrétiser le statut de la langue amazighe comme langue officielle, l’Académie est chargée de réunir les conditions nécessaires de sa promotion. A ce titre, elle est chargée, notamment de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d’établir une normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d’analyse linguistiques. En outre, l’Académie a pour mission d’entreprendre des travaux de recherche sur la langue amazighe et de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence. D’autres missions ont été assignées à l’Académie algérienne de la langue amazighe à l’effet de contribuer à la conservation du patrimoine immatériel amazighe notamment par sa numérisation et d’encourager toute recherche et traduction en langue amazighe visant à enrichir et préserver le patrimoine lié à la mémoire nationale. Le nombre des membres de l’Académie ne doit pas dépasser les 50, ils seront nommés par décret présidentiel. L’Académie peut, cependant, faire appel à toute personne ou institution susceptible de l’aider dans ses travaux. Il faut savoir que les membres de l’Académie sont choisis parmi les chercheurs, les experts et les compétences avérées, dans les domaines des sciences du langage en rapport avec la langue amazighe et les sciences connexes, jouissant de la nationalité algérienne, et justifiant d’un niveau universitaire. Il convient de rappeler que le statut de la langue amazighe a été rehaussé au rang de langue nationale et officielle à la faveur de la Constitution amendée en 2016. Un acquis considérable qui sera consolidé par la création de l'Académie algérienne de langue amazighe, qui constitue un outil nécessaire pour sa promotion et son développement.



L’enseignement de la langue a connu une évolution substantielle, ces dernières années



Il convient de rappeler que les efforts consentis pour la promotion et la généralisation de la langue amazighe à travers l'ensemble du territoire national ont grandement porté leurs fruits. A ce sujet, plusieurs réformes ont été menées, par le passé, pour donner à tamazight la place qui lui sied dans la société algérienne. Sur le plan pédagogique, depuis la création du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), le 27 mai 1995, l’enseignement de cette langue a connu des avancées indéniables. Dans ce contexte, le Président Bouteflika a instruit, dernièrement, le gouvernement à l’effet, de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la généralisation de l'enseignement et de l'usage de tamazight en Algérie. Il faut dire que l’enseignement de la langue amazighe a franchi des étapes importantes en matière de programmes de formation des enseignants, ainsi que les outils pédagogiques utilisés pour son enseignement. Selon les statistiques du ministre de l’Education nationale, le nombre d'élèves qui étudient la langue amazighe a atteint durant l'année 2017-2018, près de 350.000 élèves au niveau de 38 wilayas du pays encadrés par 2.757 enseignants. L'enseignement de tamazight est passé de 11 wilayas en 2014 à 38, durant l'année scolaire 2017-2018, et a touché 343.725 élèves contre 252.155 élèves inscrits durant l'année scolaire 2014-2015, selon les affirmations de la ministre de l’Education, Nouria Benghabrit. Ainsi, depuis 2002, l'enseignement de cette langue a connu une hausse passant de 13.426 élèves du cycle de l'enseignement secondaire général et technique à 68.436 élèves durant l'année scolaire 2017-2018. Pour ce qui est du nombre d'enseignants, selon le ministère de l’Education, il a tout simplement doublé durant l'année en cours, passant à 2.757 enseignants contre 1.902 durant l'année 2015-2016. Notons que quelque 300 enseignants supplémentaires de la langue amazighe ont été recrutés au titre de l’année scolaire 2018/2019 en vue de renforcer l’effectif déjà existant et assurer, par la même, la généralisation de son enseignement à travers le pays. Dans une récente déclaration, le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), a mis en avant l’évolution qu’a connue l’enseignement de tamazight au niveau national et la hausse du nombre d’enseignants de cette langue. Si El Hachemi Assad qui s’est exprimé en marge d’une réunion technique sur la préparation du colloque international «Le royaume des Massaessyles, Syphax», tenu mercredi dernier à Ain Témouchent, a souligné que l’enseignement de la langue amazigh connaît une évolution au niveau national reflétant la forte volonté de l’Etat de le généraliser aux établissements scolaires du pays.

Kamélia Hadjib