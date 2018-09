Caisse nationale d’assurance chômage : Financement de 31 projets à Oran

La Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) a financé en 2018 à Oran 31 projets en agriculture et environnement au profit des jeunes, a-t-on appris en marge d’une journée d’information sur le secteur de l’agriculture, organisée à Boutlélis (Oran). Ces projets concernent principalement l’élevage bovin, la culture sous serres, le transfert et recyclage du plastique et autres contribuant à la création de 168 emplois. L'antenne CNAC de la wilaya d’Oran a invité les jeunes porteurs de projets en métiers agricoles désirant élargir leurs projets à se rapprocher de la caisse pour bénéficier des mesures incitatives et d’un financement en vue de développer le secteur. Plusieurs agriculteurs participant à cette manifestation, organisée à la bibliothèque principale de lecture de Boutlélis sous le slogan "l’agriculture, une stratégie pour développer l’économie du pays", ont fait savoir que le secteur accuse un grand déficit en main d’œuvre, surtout pour la plantation et la cueillette, soulignant la réticence des jeunes à travailler la terre. D'autre part, ils ont estimé que ces journées d’information constituent une occasion pour les jeunes pour accéder au monde agricole à la faveur des mesures incitatives des dispositifs d’emploi mis en place par l’Etat, ajoutant que les jeunes porteurs de projets en métiers agricoles et diplômés des instituts de formation professionnelle sont animés du désir de cultiver la terre pour conférer une valeur ajoutée à l’économie nationale et réduire la facture d’importation. Ces journées de sensibilisation, initiées par l’Agence nationale de l’emploi d’Oran (ANEM) en collaboration avec l’APC de Boutélis du 11 au 13 septembre, visent à mettre en exergue les moyens disponibles pour lutter contre le chômage, relancer ce secteur important et intégrer des demandeurs d’emploi aux dispositifs dispensés par l’Etat. Le choix est porté sur la commune de Boutlélis pour abriter cette manifestation partant de sa vocation comme région agricole par excellence, selon les organisateurs.

Outre le secteur agricole, la daïra de Boutlélis dispose d'une zone d’expansion touristique (ZET) scindée en 180 hectares à Madagh1, 110 ha à Madagh2, 312 ha à Cap Blanc et 484 ha au complexe des Andalouses, a-t-on indiqué.

Cette manifestation, qui vise à redynamiser l’activité agricole à travers les offres d’emploi au niveau des agences locales de l’emploi d’Oran, a vu la participation de représentants des Directions de l’emploi, de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat, de la formation professionnelle, de l’ANEM, de l’ANSEJ, de l’ANGEM, de la CNAC et d'employés recrutés dans le domaine agricole par l’ANEM.