Salon régional de la pêche et de l'aquaculture : Une trentaine d'exposants à El Tarf

Une trentaine d'exposants et de professionnels de la pêche prendront part à un premier Salon régional de la pêche et de l’aquaculture, prévu à El Tarf, du 27 au 29 septembre courant, a-t-on appris auprès du directeur local du secteur. Organisée par la Chambre de la pêche et de l'aquaculture d'El Tarf en collaboration avec la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture, cette manifestation régionale, la première du genre dans cette wilaya côtière, réunira au nouveau port d'El Kala, des professionnels et opérateurs du secteur de la pêche ainsi que divers dispositifs étatiques de soutien à l’investissement et autres organismes bancaires et des assurances, ainsi que des représentants de structures de formation et d’associations professionnelles du domaine, a précisé Hamid Brahmia.

En plus de l'échange d'expériences et de points de vue entre professionnels du secteur, ce Salon offrira également l'opportunité pour exposer divers produits de la mer ainsi que les dispositifs de soutien à l’investissement et à l’emploi, ainsi que les métiers en relation avec la pêche, telle que la construction navale et la maintenance des matériels et des bateaux de pêche, et la vente de matériel de pêche, a-t-on noté. Ce Salon est en outre appelé à valoriser le plan de travail relatif à l'économie de la pêche dans cette région qui compte une façade maritime de 90 kilomètres et dispose également de la plus grande zone de pêche du pays avec 52 miles, a-t-il encore signalé.

Des rencontres et des ateliers de travail sur l’aquaculture, l’investissement et les poissons d’eau douce seront aussi au programme de ce Salon, qui prévoit une multitude d'autres activités dont des concours du meilleur plat à base de poisson. L’opportunité donnera lieu, en outre, à l’organisation de rencontres entre les professionnels du secteur pour débattre de thèmes en rapport avec les opportunités offertes par le secteur, et ce, parallèlement à des visites guidées au profit des concernés pour s’informer des structures d’aquaculture et de pêche disponibles dans la région d'El Tarf.