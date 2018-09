bibliothèque d’Ath Yenni à Tizi Ouzou : Le nom du professeur Mohamed Arkoun

La bibliothèque communale d’Ath Yenni a été inaugurée et baptisée au nom Mohamed-Arkoun, professeur et islamologue natif de la même localité disparu le 14 septembre 2010 à Paris, France, des suites d’une maladie. La cérémonie de l’inauguration et baptisation de ce lieu de savoir s’est déroulée en présence des autorités de la commune et daïra d’Ath Yenni ainsi que des élus locaux et des membres de la famille Arkoun, dont un de ses frères. Ce dernier a indiqué que le choix du nom de Mohamed Arkoun pour une bibliothèque est le mieux indiqué, étant donné son combat continue contre l’ignorance, une mission qui sera inéluctablement la mission principale de cette bibliothèque. Cette dernière sera également le prolongement du combat qu’a mené le professeur Arkoun et son concitoyen Mouloud Mammeri contre l’ignorance et pour la promotion de la culture nationale dans ses différentes dimensions, ont aussi souligné d’autres intervenants, tout en invitant les responsables de cette nouvelle structures dédiée au savoir à encourager les jeunes à fréquenter ce lieu et à susciter en eux l’amour de la lecture. Selon le président de l’Assemblée populaire de la commune d’Ath Yenni cette nouvelle bibliothèque qui porte désormais le nom de ce célèbre islamologue dispose de plus de 15.000 ouvrages de différents domaines, en plus d’une médiathèque équipée de 12 ordinateurs et d’une connexion internet. Elle sera un prolongement de l’œuvre éducative qui est dispensée dans les écoles de différents paliers de la commune, a-t-il encore souligné, en le choix de baptiser cette structure du savoir du nom de Mohamed Arkoun est un signe de reconnaissance de sa localité natale et de son pays à l’apport considérable de ce professeur émérite pour la promotion de la culture nationale et le savoir.

Bel. Adrar