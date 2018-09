Tissemsilt : Hausse sensible de la production céréalière

La wilaya de Tissemsilt a réalisé, lors de la saison agricole 2017-2018, une production estimée à 1,5 million de quintaux de céréales, soit une hausse sensible de plus de 675.000 q par rapport à la saison écoulée, a-t-on appris auprès de la Direction de services agricoles (DSA). La campagne moissons-battage, achevée fin août dernier, a donné lieu à une production record dépassant les objectifs tracés par rapport à la saison 2016-2017 tablant sur 904.609 q toutes variétés de céréales. Le rendement a atteint 20 q l'hectare, a-t-on indiqué. Cette hausse sensible a été possible à la faveur de la pluviosité enregistrée dans la région durant les quatre premiers mois de l’année en cours, nonobstant le respect du processus technique, la hausse du nombre des céréaliers et l'intensification des semences locales.

La quantité produite de céréales est constituée de plus d’un million de quintaux de blé dur, 86.604 q de blé tendre, 429.054 q d’orge et 18.246 q d’avoine sur une superficie emblavée de 78.903 hectares. Les points de stockage de la wilaya relevant de la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de Mahdia (Tiaret) ont accueilli, à ce jour, 794.000 q de différentes variétés de céréales.

La DSA a mobilisé d’importants moyens visant la réussite de la campagne moisson-battage dont 246 moissonneuses-batteuses, 1.910 tracteurs et 124 camions et autres engins.