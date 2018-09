Salon de la formation et de l’enseignement professionnels : Engouement des jeunes

C’est ce que nous avons appris lors du Salon d’information consacré à la connaissance du secteur clôturé jeudi dernier. Dès son ouverture au Centre de loisirs scientifique (CLS) au chef-lieu de wilaya, le Salon a suscité un engouement perceptible auprès des jeunes intéressés par une formation de leur choix. Jusqu'à présent, plus de 1.400 jeunes se sont inscrits pour suivre une formation à partir de la prochaine rentrée. Organisé en prévision de la rentrée dans ce secteur, prévue le 23 du mois septembre courant, cette manifestation vise à sensibiliser les jeunes des deux sexes sur les opportunités d’acquérir un métier à travers plus de 500 spécialités dispensées au niveau des instituts, centres et annexes de la formation professionnelle. Outre cela, des dépliants, prospectus, sont mis à la disposition du public qui à visité par la même occasion une exposition consacrée aux métiers, tels l’électronique, la photovoltaïque, l’habit traditionnel et l’élevage. Outre la participation de quatre établissements de la formation et l’enseignement professionnels implantés dans la commune d’Annaba, le Centre national d’enseignement à distance (CNEPD) et l’ANSEJ ainsi que des jeunes propriétaires de micro-entreprises ont pris part à ce Salon.

Par ailleurs, quatre Salons similaires se sont tenus au niveau des daïras d’El Bouni, El Hadjar, Berrahal et Chetaibi.

Le centre de formation et de l’enseignement professionnels Belaid-Belkacem du chef-lieu, qui assure une formation spécialisée en énergie renouvelables, a été représenté dans cette exposition par des enseignants dont Guermèche Boubakeur, spécialisé en photovoltaïques.

Ce dernier et ses collègues ont expliqué au public les techniques d’installation des panneaux solaires.

Il nous a déclaré que son établissement compte inscrire deux à trois sections de 25 stagiaires chacune dans la perspective de dispenser une nouvelle formation en énergie renouvelable et durable.

La chef de service chargée de suivi des établissements de la formation professionnelle au niveau de la direction de wilaya, Mme Sihem Boussaid, a estimé que l’objectif primordial de ce Salon, est d’insérer le stagiaire au milieu professionnel lequel sera en contact direct avec les ouvriers et les machines.

B. Guetmi