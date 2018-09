Environnement : alorisation des déchets ménagers ou spéciaux

«Le taux de récupération et de recyclage au niveau national est inférieur à 7% sur les 13 millions de déchets générés quotidiennement par les activités humaines en Algérie», a déclaré Nouar Laib, directeur général de l’environnement au ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables (MEER), lors de son passage, jeudi, à l’émission «Invité de la rédaction de la radio Chaîne III».

Le représentant dudit ministère a affirmé que son secteur a mis en place une stratégie nationale de «gestion intégrée» destinée à transformer les déchets et autres ordures ménagères. Une stratégie qui se base, selon lui, essentiellement sur un axe important, à savoir l’économie circulaire qui permettra de prendre en charge les produits de consommation pour les réinjecter dans le circuit de production, réutiliser les déchets après traitement.

Dans cette optique, le responsable dira que «toutes les activités économiques et commerciales, sans exception aucune, ont un impact négatif sur l’environnement, parfois désastreux même». Évoquant, à l’occasion, le coût global de la dégradation environnementale, l’intervenant précisera que cette dégradation générée par des déchets non recyclés représente la perte pour l’Algérie de l’équivalent d’un produit intérieur brut, «tous les 14 ans». «La mauvaise gestion des déchets impacte elle aussi, sur le PIB», expliquera-t-il.

L’intervenant considère cependant que, pour autant, cette situation n’est pas alarmante en soi, du fait que les politiques appelées à être mises en œuvre vont permettre, selon lui, de «corriger le tir». Cette problématique concerne plusieurs partenaires et la synergie des efforts autour de la stratégie nationale de gestion intégrée fera en sorte de solutionner la problématique.

Pour prendre à bras-le-corps cette question, il cite l’apport indispensable de tous les partenaires sociaux autour de la stratégie annoncée, laquelle, ajoute-t-il, sera, d'autre part, appuyée par le Plan national d’action environnementale et de développement durable.

Sur le volet tri sélectif, parmi les actions du département environnemental, l’Agence nationale des déchets (AND) vient de créer sur son site web la

«bourse des déchets», une plateforme digitale opérationnelle qui met en relation le générateur de déchets et le recycleur à la recherche de matière première. Il considère cette initiative comme «une étape importante» qui permettra de connaître «les disponibilités en termes de produits à recycler et identifier les partenaires».

Il affirmera qu’il est primordial et «extrêmement important» d’aller vers le tri sélectif qui demande énormément de temps et engage la société entière et «demande beaucoup de sensibilisation à destination des citoyens et des industriels». Il indiquera que son département a déjà engagé le système du tri sélectif avec les collectivités locales, à travers «la mise en place de projets pilotes ici et là, notamment dans la wilaya d’Alger».

Sur la question de l’éradication des décharges publiques, M. Laib précisera que son département «essaye de mener l’Algérie vers la valorisation des déchets ménagers ou spéciaux». Pour ce qui est des déchets ménagers, l’intervenant révèlera que les pouvoirs publics ont «l’intention de réaliser un complexe intégré de gestion de déchets ménagers ou exactement une unité de valorisation énergétique des déchets». Il sera question dans ce complexe du recyclage des déchets avant d’entamer l’étape de l’incinération qui produira de l’énergie.

Mohamed Mendaci